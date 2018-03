Effizientes Korrekturlesen und neue deutsche Rechtschreibung - Praxisseminar in Hamburg

Das Schreiben von Pressemitteilungen, Texten, Anzeigen oder Kundenkorrespondenz gehört für Mitarbeiter in Kommunikationsabteilungen und Sekretariaten zum täglichen Geschäft. Das Korrekturlesen von eigenen Texten oder der Texte von Kollegen ist wichtiger Teil dieser Aufgabe. Doch nicht jeder fühlt sich sicher und vertraut mit den Rechtschreibregeln oder es schleichen sich manchmal Fehler ein.

Im 6-stündigen Media Workshop können Interessierte ihre Kenntnisse auffrischen. Referentin Lisa Walgenbach zeigt, wie sie Texte systematisch und pragmatisch prüfen, um damit den Zeitaufwand für das Korrekturlesen zu reduzieren. Diese Weiterbildung richtet sich an alle, die eigene und fremde Texte effizienter verfassen oder korrigieren wollen.

Effizientes Korrekturlesen - Instrumente, Formalia und Rechtschreibung am 20. Januar 2013 in Hamburg Information und Anmeldung: www.media-workshop.de/pm/1882

Die Teilnehmer werden in der Lage sein, Rechtschreibfehler, Zeichensetzungsfehler, uneinheitliche Benennungen und Schreibweisen sowie unkorrekte Formalia mit System zu finden. Walgenbach geht dabei gezielt auf die Rechtschreibung nach amtlichen Regeln und den Standards der Nachrichtenagenturen ein. In einem Übungsteil besteht die Möglichkeit, die vorgestellten Regeln und Verfahren an Beispieltexten anzuwenden. Auf Wunsch können eigene Texte im Seminar Korrektur gelesen werden.

Über die Referentin:

Lisa Walgenbach (Jahrgang 1960) ist seit 1997 freie Trainerin für die neue deutsche Rechtschreibung. In ihren Schulungen hat die studierte Sprachwissenschaftlerin über 40.000 Teilnehmer aus Zeitungs-, Zeitschriften- und Buchverlagen, Bundes- und Landesbehörden, Fernseh-und Rundfunkanstalten sowie Unternehmen der Privatwirtschaft trainiert. Zu ihren Schwerpunkten gehören darüber hinaus auch das Korrekturlesen für spezielle Branchen, wie Pharmaindustrie und Finanzdienstleister.

Über das Fortbildungsprogramm Media Workshop:

Über 11.000 Kommunikationsfachleute, Marketing-Profis und Führungskräfte haben seit 2001 an Media Workshops teilgenommen. Das praxisnahe Weiterbildungsprogramm bietet rund 45 Themen zu Pressearbeit, PR, Social Media und Marketing sowie zu Präsentationstechniken und Führungskompetenz. Anfang 2012 wurde die Marke Media Workshop von drei ehemaligen Mitarbeiterinnen der news aktuell GmbH, einer Tochter der Deutschen Presse-Agentur dpa, übernommen. Seit September 2012 sind die Media Workshops ein zertifizierter Bildungsanbieter. Die Zertifizierung erfolgte durch den Weiterbildung Hamburg e.V.

