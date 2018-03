Neu, innovativ und stylisch: die neue www.pappas.at

Relaunch der Website von Autmobilhandelsgruppe

Salzburg (OTS) - Neues, emotionales Design mit großflächiger Präsentation der Inhalte, vielen Bildern und Videos - so präsentiert sich seit kurzem die Unternehmens-Website der Pappas Gruppe. Im Fokus des Relaunch stand ein Mehr an Benutzerfreundlichkeit, was durch eine neue Menüführung und weniger Ebenen erreicht wurde. Interessenten finden so sehr schnell die gewünschten Informationen. Umgesetzt wurde der Relaunch wie auch schon 2008 von der Salzburger Internet-Agentur elements.at. Die Websites für Pappas Ungarn und Pappas & Werlin in Deutschland wurden ebenfalls relauncht.

Qualitätsmerkmal: kurze Wege

Qualität, Besuchsdauer und damit Zufriedenheit des Benutzers stehen und fallen mit kurzen Suchwegen auf einer Website. Damit die Besucher sofort direkt bei den gesuchten Inhalten abgeholt werden können, wurde die Navigation weiter vereinfacht und noch besser strukturiert. Die Usability - also die Benutzerfreundlichkeit einer Website - ist in aller Munde und wird oft für die Bewertung der Qualität einer Seite herangezogen. Auf der neuen Pappas-Website wird daher das Konzept des Single-Place-of-Information angewandt. Der Besucher findet auf den neuen Produktseiten alle relevanten Informationen zu einer Baureihe - und zwar kompakt auf einer Seite, inklusive Bildergalerie und Videos! Von den Ab-Preisen über die Verbrauchswerte bis hin zu Jahreswagen, prompt verfügbaren Neuwagen-Angeboten und Leasingangeboten.

"Wie so oft bei technologisch herausfordernden Web-Lösungen findet die Magie im Hintergrund statt", freut sich Christine Gruber, Projektmanagerin von elements.at über den gelungen Relaunch, "dort werden Inhalte aus verschiedensten Quellen in Echtzeit zusammengeführt und für den Benutzer qualitativ hochwertig aufbereitet. Alles auf Basis einer durchdachten Multi-Channel-Strategie."

Modellfinder um neue Funktionalitäten erweitert

Den Besucher erwartet auf der neuen pappas.at außerdem ein integrierter Modellfinder mit allen zu einem Modell wichtigen Kurzinformationen. Um dem virtuellen Besucher die bestmögliche Beratung zu bieten, kann mit dem Produktfinder sehr schnell das gewünschte Modell gefunden werden, auswählbar nach Wunschkriterien wie Marke, Bauart, Motor und Antrieb, Budget und Leistung. Bei den gefundenen Modellen werden ebenfalls die wichtigsten Infos wie Ab-Preis, günstigste Jahreswagenangebote, prompt verfügbare Neuwagenangebote und Leasingrate angezeigt. Besonders die Verknüpfung zwischen dem Neu-, Gebrauchtwagen- sowie prompt verfügbaren Neuwagenangebot ist ein weiterer Meilenstein in Sachen Serviceorientierung.

"Das Internet hat sich auch im Automobilhandel zu einem unentbehrlichen und zielgerichteten Kommunikationsinstrument entwickelt", so Mag. Stephan Gantner, Marketingleiter der Pappas Gruppe, "die neue Website widerspiegelt diesen Trend und aggregiert bzw. verknüpft aktuellste Unternehmens- und Produktinformationen auf moderne, benutzerfreundliche Art und Weise."

Nächster Standort, richtiger Ansprechpartner

Neu auf der pappas.at ist ab sofort auch eine Ansprechpartner-Suche. Die Standort-Suche wurde um eine Suchmöglichkeit für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erweitert. So findet der Benutzer schnell und unkompliziert seinen Ansprechpartner für Verkauf, Service oder Teile und Zubehör.

Social Media-Elemente und Optimierung für mobile Endgeräte

Wer beispielsweise die Modellseite seines Lieblings-Mercedes teilen will, kann dies mit dem Share-Button tun, und zwar auf allen gängigen Social Media Seiten wie beispielsweise Xing, Facebook oder Twitter -ein Klick genügt. Die neue pappas.at ist übrigens auch für mobile Endgeräte wie Tablets optimiert. Eine Umsetzung für Smartphones folgt in Kürze.

Pappas Newsroom - alle Neuigkeiten auf einen Blick

Im neuen Pappas Newsroom - gleich über die Startseite erreichbar -finden sich alle aktuellen Neuigkeiten, von Infos zu Markteinführungen neuer Modelle bis hin zu Service-Aktionen oder Fahrzeugübergaben aus dem Nutzfahrzeug-Bereich. Auch hier gibt es natürlich Filter-Möglichkeiten, die die Anzeige auf die für den Benutzer relevanten Inhalte einschränkt.

Neue Struktur im Service-Bereich

Mit einer neuen Gliederung der Service-Themen haben Kunden und Interessenten schon beim Einstieg in den Bereich die Möglichkeit, sich für das gesuchte Thema zu entscheiden. Egal ob Aktionen, Teile und Zubehör, Garantie-Informationen oder Special Interest Themen wie Pappas Classic oder Fahrzeugumbauten - der Weg dorthin ist kurz, die Informationen zielgenau platziert und umfangreich.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Stephan Gantner

Marketingleiter Pappas Gruppe

Tel. 0662/4484-5113

e-mail: stephan.gantner @ pappas.at



Dietmar Rietsch

Executive Board elements.at

Tel. 0662/876606

e-mail: dietmar.rietsch @ elements.at