Countdown für die ASIA APPAREL EXPO BERLIN 2013 im Februar hat begonnen

Hongkong (ots/PRNewswire) - Aufbauend auf den tragfähigen internationalen Geschäftsbeziehungen innerhalb der Bekleidungsindustrie, die im Laufe der vergangenen gut dreißig Jahre geknüpft werden konnten, wurde die nun schon zum zweiten Mal stattfindende ASIA APPAREL EXPO vergrößert und die Anzahl der Aussteller erhöht. Die Messe stellt eine umfangreiche Beschaffungsplattform für die Branche dar, auf der Zulieferer aus Asien Kontakt zu den europäischen Marken aufnehmen können. Sie wird von Dienstag bis Donnerstag (19.-21. Februar 2013) in den Hallen 11.1 und 17 der Messe Berlin in Deutschland stattfinden.

Auf der ASIA APPAREL EXPO stellen sich Hersteller und Lieferanten aus der asiatischen Bekleidungsindustrie vor und ermöglichen es Modefirmen aus Ost- und Westeuropa, die Produkte dieser erfahrenen und außerordentlich kompetenten Hersteller direkt vor Ort, auf dem angestammten Gebiet der europäischen Bekleidungsbranche, zu kaufen, zu vergleichen und auszuwählen. Darüber hinaus soll diese Messe die Zusammenarbeit zwischen der asiatischen Bekleidungsindustrie und den Bekleidungsbranchen anderer Länder und Regionen verbessern.

Mehr als 200 sorgfältig ausgewählte und erfahrene Hersteller aus Hongkong, dem chinesischen Festland, Bangladesh, Indien, Jordanien, Macau, Sri Lanka, Pakistan und Vietnam werden hier die Qualität und Kompetenz ihrer Fertigungseinrichtungen, unter anderem für Herren-, Damen- und Kinderbekleidung, Sportbekleidung, Wäsche und Bademode, Jeans und Berufsbekleidung sowie für Stoffe, Verzierungen, Spitze, Gestaltungselemente, Knöpfe, Reißverschlüsse, Etiketten und weitere Bekleidungsaccessoires, vorführen.

Die Kombination der Modemetropole Berlin mit den asiatischen Herstellern, die im Hinblick auf Investitionen in ihre Produktionsstätten und Infrastruktur sowie auf die Erfahrung ihrer Arbeitskräfte in der Bekleidungsindustrie und verwandten Branchen weltweit führend sind, macht diese äußerst wichtige Fachmesse so vielversprechend, da sie den Kontakt zwischen asiatischen Bekleidungsherstellern und den europäischen Marken herstellt.

Die ASIA APPAREL EXPO 2013 bietet Herstellern von Markenbekleidung, Handelsunternehmen, Großhändlern, verschiedenen Einzelhändlern, Bekleidungsketten, Kaufhäusern, Designern, Handelsmarken und Einkäufern einen praktischen und zuverlässigen ASIATISCHEN BESCHAFFUNGSMARKT, mitten im Herzen von Europa in BERLIN.

REDAKTIONSHINWEISE

Die ASIA APPAREL EXPO BERLIN 2013 wird von Mega Expo (Berlin) Limited, mit Sitz in Hongkong ausgerichtet.

Presse: cs @ asiaapparelexpo.com/Telefon: +852-3588-9688 DATUM: 19.-21. Februar 2013 ORT: Berliner Messegelände, Hallen 11.1 und 17 ZUTRITT: Nur für Fachpublikum und akkreditierte Journalisten

Web site: http://www.asiaapparelexpo.com/