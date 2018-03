Viel Pistenspaß zum kleinen Preis

Vorarlberger Familienskitag am 20. Jänner 2013

Bregenz (OTS/VLK) - "Ab auf die Piste" heißt es wieder am kommenden Sonntag, 20. Jänner 2013, beim schon traditionellen Familienskitag von Vorarlberg>>bewegt und den Winterbergbahnen. In nahezu allen Vorarlberger Skigebieten gibt es gegen Vorlage des Vorarlberger Familienpasses das Tagesticket für die ganze Familie um 20 Euro.

Sportlandesrätin Bernadette Mennel und Familienlandesrätin Greti Schmid freuen sich, dass die in den letzten Jahren sehr beliebte Aktion auch heuer wieder stattfinden kann. Bereits bei den Familienskitagen in den vergangenen Jahren haben jeweils mehrere Tausend Eltern und Kinder dieses Angebot genutzt, um sich im Wintersportgebiet ihrer Wahl zu vergnügen.

An der Beteiligung und Begeisterung zeige sich das Interesse der Vorarlberger Bevölkerung am Skisport, aber auch die Lust daran, gemeinsam mit der Familie aktiv zu sein, so Landesrätin Mennel: "Mit 'Vorarlberg bewegt' wollen wir Impulse für einen gesunden Lebensstil setzen. Es ist erfreulich, dass die Vorarlberger Winterbergbahnen auch heuer diese Idee unterstützen und sich am Familienskitag beteiligen."

Vorraussetzung für die günstige Familientageskarte ist lediglich die Vorlage eines gültigen Familienpasses, der in den Gemeindeämtern kostenlos zu bekommen ist. Manche Skigebiete bieten am Familienskitag auch spezielle Angebote und Programme für Kinder.

Näheres siehe auf www.vorarlbergbewegt.at.

