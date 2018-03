EANS-News: C-QUADRAT Investment AG / C-QUADRAT steigert 2012 Assets under Management (AuM) deutlich auf rund 4,3 Mrd. Euro

AuM steigen um 45,6 Prozent

Erwerb der britischen BCM Gruppe Ende 2012 abgeschlossen

Akquisition des österreichischen Asset Managers Absolute Portfolio Management GmbH bereits per Ende September 2012

Erweiterung der Produktpalette um neue Produkte für institutionelle Investoren

Im Geschäftsjahr 2012 konnte C-QUADRAT das direkt und indirekt über Management-und Advisory-Mandate verwaltete Volumen (Assets under Management) von 2,92 Mrd. Euro Ende 2011 um 45,6 Prozent auf 4,26 Mrd. Euro steigern. Diese deutliche Steigerung resultiert maßgeblich aus zwei 2012 getätigten Akquisitionen: So verwaltet die britische BCM-Gruppe insgesamt 883,2 Mio. Euro, während die österreichische Absolute Portfolio Management GmbH (APM) ein Anlagevolumen von 404,9 Mio. Euro betreut (Stand jeweils Ende 2012).

Der Erwerb der britischen BCM-Gruppe wurde im Dezember 2012 vollständig abgeschlossen. Die BCM-Gruppe mit Sitz in London ist ein unabhängiger Asset Manager mit Fokus auf Credit Funds (Convertible Funds, High Yield Funds), Multi Asset Class Funds und Fund of Funds. Ende September 2012 hat C-QUADRAT bereits die APM-Akquisition abgeschlossen. Die APM mit Sitz in Wien ist ein Asset Manager mit Fokus auf Absolute Return Fonds, Microfinance- und Rohstofffonds.

Mit den beiden Akquisitionen hat C-QUADRAT nicht nur das verwaltete Volumen im Kerngeschäft Asset Management deutlich gesteigert, sondern auch die Produktpalette um weitere wachstumsstarke Segmente erweitert. "Nun können wir auch mit anspruchsvollen Credit und Multi Asset Fonds sowie mit Absolute-Return-und Rohstoff-Produkten europaweit einen echten Mehrwert für institutionelle Investoren bieten", erläutert Alexander Schütz, Gründer und Vorstand von C-QUADRAT. "Darüber hinaus haben wir natürlich weiterhin unsere erfolgreichen trendfolgenden Dachfonds die von ARTS Asset Management höchst erfolgreich verwaltet werden im Angebot. Insgesamt sind wir damit als unabhängiger Asset Manager für die Zukunft gut gerüstet."

C-QUADRAT ist ein Asset Manager, spezialisiert auf quantitative und diskretionäre Absolut- und Total Return-Strategien. Das Unternehmen wurde 1991 gegründet und notiert seit 2006 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse und seit Mai 2008 an der Wiener Wertpapierbörse. C-QUADRAT hat sich mit der Analyse von Investmentfonds und als innovativer Asset Manager einen Namen gemacht. Sowohl institutionelle Kunden als auch Privatanleger vertrauen auf das Know-how von C-QUADRAT. Mit Büros in Wien, London, Frankfurt und Genf sowie Vertriebsaktivitäten in 17 Ländern ist C-QUADRAT europaweit aktiv.

