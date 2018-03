ASFINAG: Mit 500 Fahrzeugen im Dauereinsatz

Seit den Nachtstunden herrscht Vollbetrieb

Wien (OTS) - Räumen, Salzen, Aufladen und wieder raus auf die Strecke - die starken Schneefälle in Österreich halten die ASFINAG auf Trab.

Bereits seit den Nachtstunden stehen 500 Fahrzeuge und ebenso viele ASFINAG Mitarbeiter im Winterdienst-Dauereinsatz. Die Einsatzbilanz bisher ist positiv. Bisher ereigneten sich glücklicher Weise nur wenige Unfälle und diese nur mit Blechschaden. Auf der S 6 Semmeringer Schnellstraße gilt noch bis mindestens 10:00 Uhr Kettenpflicht für Lkw. Die Schneefälle halten in jedem Fall noch bis über die Mittagsstunden an und solange dauern auch die Volleinsätze der insgesamt 43 ASFINAG Autobahnmeistereien. Aus gegebenem Anlass appelliert die ASFINAG an alle Verkehrsteilnehmer, heute wirklich ausschließlich mit Winterausrüstung die Fahrzeuge in Betrieb zu nehmen.

