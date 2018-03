Eröffnung: Yüksel Arslan. Artures

Türkischer Künstler Yüksel Arslan erstmals in Wien

Wien (OTS) - Artures, zusammengesetzt aus "art" und künstlerischen Gattungsbezeichnungen wie peinture oder littérature nennt Arslan seine in spezieller Mischtechnik auf Papier gemalten Bild- und Textkombinationen. Der 1933 in Istanbul geborene Künstler erörtert in diesen Arbeiten u.a. das Verhältnis von rationalem Denken und Mystik. Die Themen sind zumeist dem Alltag entnommen und behandeln das menschliche Mit- bzw. Gegeneinander. Der Künstler, der seit 1962 in Paris lebt und arbeitet, wurde trotz seiner Kontakte zu führenden Künstlerkreisen in Paris - etwa den französischen Surrealisten - erst in den letzten Jahren international bekannt.

Mit der Ausstellung "Artures" zeigt die Kunsthalle Wien erstmals in Österreich eine Einzelschau von Yüksel Arslan.

Ausstellungseröffnung: Yüksel Arslan. Artures



Datum: 15.1.2013, um 19:00 Uhr



Ort:

Kunsthalle Wien Karlsplatz

Treitlstraße 2, 1040 Wien



