BAU 2013: pro clima und Roto präsentieren erstes wohngesundheitlich geprüftes Bauteilsystem

Schwetzingen (ots) - Mit der Kombination der feuchtevariablen Dichtungsbahn INTELLO und dem Allroundklebeband TESCON VANA mit dem Wohndachfenster Roto Designo R7 stellen der Luftdichtigkeitsspezialist pro clima und der deutsche Qualitätshersteller Roto das erste vom Sentinel Haus Institut zertifiziertes System für wohngesunde Dachflächenfenster vor.

Am Mittwoch, den 16.1.2013 um 11.00 Uhr übergibt Peter Bachmann, Geschäftsführer des Sentinel Haus Instituts, das Zertifikat an Uwe Bartholomäi, Geschäftsführer von pro clima, und an Christoph Hugenberg, für die Roto Dach- und Solartechnologie GmbH zuständiges Vorstandsmitglied der Roto Frank AG. Anschließend wird die Frage diskutiert, welche Vorteile Bauteil- Systeme für die Baubranche bieten. Beispielsweise mehr Sicherheit bei der Planung und Montage.

"Mit der Prüfung kompletter Systeme bieten wir Investoren, Planern, Verarbeitern und Nutzern eine höhere Sicherheit, um anspruchsvolle gesundheitliche Standards der Luftqualität in Innenräumen zu erreichen", sagt Peter Bachmann, Geschäftsführer des Sentinel Haus Instituts.

Immer wieder sorgt die Kombination von Produkten mehrerer Hersteller für Probleme, weil sich in deren Zusammenspiel unvorhergesehen Schadstoffe entwickeln, die die Gesundheit beeinträchtigen können. Das ist bei vom Sentinel Haus Institut geprüften Systemen bei richtiger Verarbeitung ausgeschlossen.

pro clima hat für die Messe BAU 2013 in München ein Fachforum organisiert. 14 Vorträge greifen Problemstellungen und Lösungen auf. Die Referenten geben Ausblicke zu Wohngesundheit, Bauschadensfreiheit, praktischen Baustellenlösungen und gewerkeübergreifenden Schnittstellen.

Das Fachforum BAU 2013 kann live vor Ort - am pro clima Messstand 200 in Halle A5 - und im Internet auf fachforum.tv besucht werden. Die Beiträge können auch nachträglich auf der Fachforum-Plattform abgerufen werden.

Das komplette Programm des pro clima Fachforums hier:

http://www.fachforum.tv/

Auf einen Blick

Live-Übertragung: pro clima Fachforum BAU 2013 - 14 Sendungen zu Energie sparen, wohngesund leben und Bauschäden vermeiden

Sendung: Präsentation Sentinel-zertifiziertes Bauteilsystem für Dachflächenfenster

Termin: Mittwoch, 15. Januar 2013, 11 Uhr

Ort: BAU 2013, München: Halle A5, pro clima Stand 200

Das komplette Programm des pro clima Fachforums BAU 2013:

http://www.fachforum.tv/programm/

Rückfragen & Kontakt:

Heide Gentner

heide.gentner @ proclima.de

06202/2782-56