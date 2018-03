Destino 2013 erstmals auf North American International Auto Show vertreten

Detroit (ots/PRNewswire) - Der Destino hatte heute als neuester viertüriger Sportwagen auf dem Weltmarkt der exklusiven Automobile auf der North American International Auto Show seine Weltpremiere. Mit dem preisgekrönten Design von Henrik Fisker und der Unterstützung des international gefeierten Antriebs der Chevrolet Corvette ZR1 ist der Destino das Ergebnis einer Zusammenarbeit des Industriellen Gilbert Villereal und des früheren Vizevorsitzenden von General Motors, Bob Lutz.

"Ziel bei der Konzeption und der Realisierung dieses Autos war es, Motorsport-Liebhabern eine exquisite Arbeit der Automobiltechnik auf Weltklasseniveau zu bieten. Liebe zum Detail, Zuverlässigkeit und Wartungsfreundlichkeit spielten dabei die Hauptrollen", so Lutz. "Wir haben Änderungen am Styling vorgenommen, um unser Design zu differenzieren, und haben das Chassis überarbeitet, um den handgefertigten LS9-Motor des 638bhp ZR1 entweder mit einem manuellen oder automatischen Getriebe auszustatten. Das Ergebnis ist ein wahrhaftig in Amerika entworfener, konstruierter und hergestellter viertüriger Sportwagen, der mit Modellen wie dem Porsche Panamera und Aston-Martin-Lagonda Rapide mithalten kann."

"Wir bauen unser Vertriebsnetzwerk aus und liefern den Destino in chronologischer Reihenfolge der Bestellungen. Die Kunden können die Außenfarbe sowie die Innenverkleidung auswählen", erklärte Lutz.

Der Destino hat eine Gesamtlänge von 202,8 Inches und einen Radstand von 124,4 Inches. Die Gesamthöhe beträgt 52,4 Inches.

Der Destino wird in Auburn Hills, Michigan, unter der Aufsicht von VL Productions hergestellt. Der Destino soll nach der Zertifizierung und Validierung in der zweiten Jahreshälfte 2013 im Einzelhandel erhältlich sein. Die Prototypen werden derzeit getestet.

