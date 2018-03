Bundeskanzler Faymann gratuliert Michael Haneke zum Golden Globe

Wien (OTS) - "Ich gratuliere Michael Haneke zur Würdigung seiner Arbeit", zeigte sich Bundeskanzler Faymann zur Golden Globes-Verleihung für "Amour" in der Kategorie "Bester fremdsprachiger Film" Sonntagnacht in Los Angeles erfreut. Dass Haneke nun nach dem Golden Globe von 2010 einen derartigen Erfolg wiederholen haben könne, sei ganz besonders hervorzuheben. "Michael Haneke gehört nicht erst jetzt zu den bedeutenden Protagonisten seiner Branche. Aber durch eine solche Auszeichnung muss nun wirklich jedem klar sein, dass er in einem Atemzug mit den ganz großen Filmschaffenden zu nennen ist", so Faymann nach Bekanntwerden des erfreulichen Ergebnisses.

