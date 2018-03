TIROLER TAGESZEITUNG, Leitartikel: "Die Sammelpartei zerbröckelt", von Peter Nindler

Ausgabe vom 14. Jänner 2013

Innsbruck (OTS) - Südtirols Landeshauptmann Luis Durnwalder fällt der Abschied von der politischen Macht schwer. Doch seine Machtspiele mit der Partei und das Misstrauen gegenüber seinen Nachfolgern lähmen derzeit die Südtiroler Volkspartei.

Ohne Luis Durnwalder geht südlich des Brenners immer noch gar nichts. Und das ist möglicherweise das Grundproblem für die aktuellen politischen Turbulenzen in Südtirol und innerhalb der dominierenden Volkspartei.

Geschickt hat der Landeshauptmann seine Partei, deren heimlicher Chef er seit mehr als zwei Jahrzehnten ist, lange Zeit darüber im Unklaren gelassen, ob er im Herbst 2013 noch einmal kandidiert oder nicht. Denn der politische Fuchs Durnwalder weiß, dass ein angekündigter Rückzug gleichzeitig Machtverlust bedeutet. Aber das passt nicht in sein politisches Verständnis von Führung, weshalb sich der 71-Jährige wie ein Patriarch gegen seine möglichen Nachfolger stemmt.

Zwischen der Edelweiß-Partei und dem Regierungschef ist dadurch eine Kluft entstanden, weil die SVP über die beste Zukunft nachdenkt, Durnwalder diese aber noch nicht wahrhaben will. Weil es ihn ja noch gibt, die politische Weichenstellung jedoch ohne ihn erfolgen wird. Dabei spielt Durnwalder stets dieselbe Karte und verweist auf Umfragen, wonach er nach wie vor der beliebteste Politiker des Landes sei und ihn die Bevölkerung noch weiter am politischen Thron Südtirols sehen möchte.

Der Landeshauptmann sieht sich als Anker der Stabilität in unruhigen politischen Zeiten, übersieht dabei allerdings, dass er das Gegenteil heraufbeschwört. Seit Wochen wird über einen Nachfolger diskutiert, selbst die Nachbesetzungen in der Landesregierung werden zu einem Machtspiel zwischen Durnwalder und der SVP. Weil er keinen Kronprinzen aufgebaut hat, vertraut er auch seinen potenziellen Erben nicht. Damit schafft er ein politisches Vakuum: Wer sich bewegt, ist aus dem Spiel, wer sich noch dazu zu früh bewegt, könnte möglicherweise schon vorzeitig am Stuhl des Landeshauptmanns sägen. Deshalb ließ Durnwalder bisher niemanden neben sich aufkommen und alle Zukunftshoffnungen verglühen.

Der scheidende Landeshauptmann hat Südtirol zu einer modernen europäischen Region gemacht und die Autonomie gegen viele Widerstände Roms gefestigt und ausgebaut. Er wird im Herbst nicht mehr kandidieren, deshalb muss Durnwalder schon jetzt schrittweise Macht abgeben und die Generation nach ihm fördern und unterstützen. Das wird ihm nicht leichtfallen. Doch tut er es nicht, lähmt er nicht nur die Partei, sondern auch Südtirol. Schließlich versteht sich die SVP nach wie vor als moderne Sammelpartei.

