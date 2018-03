"Kleine Zeitung" Kommentar: "Unser Geld für ihren Wahlerfolg" (von Eva Weissenberger)

Ausgabe vom 14.01.2013

Graz (OTS) - Die Freiheitlichen gehen in Kärnten in den Wahlkampf, als wäre nichts gewesen - als wären Landes- und Staatskassen nicht leer, als wäre in den letzten Jahren nicht ein Korruptionsfall nach dem anderen ans Tageslicht gekommen. Dabei greifen sie auf die Rezepte ihres ewigen Anführers Jörg Haider zurück.

Erstens: Verteile Almosen wie ein Fürst! Der blaue Wahlkampfslogan lautet: "Unser Geld für unser Kärnten". Die Freiheitlichen wollen den Zukunftsfonds des Landes auflösen. Dort legten Haider und die Sozialpartner 2007 den Rest vom Verkauf der Hypo ein, gut 500 Millionen Euro - um das Geld vor den Launen der Politiker, also ihnen selbst zu schützen. Nun hat es in der Tat wenig Sinn, sein Geld gering verzinst zu sparen, wenn man auf der anderen Seite hohe Zinsen für seine Schulden bezahlt.

Die FPK will mit dem Zukunftsgeld aber keine Schulden tilgen, sondern Straßen bauen und Wahlkampfzuckerl verteilen: Die höchste direkte Familienförderung Österreichs soll weiter steigen; nachdem sie dem roten Gesundheitslandesrat, Peter Kaiser, alle Präventionsprojekte abgedreht haben, winken die Blauen nun mit einem Bonus für jene, die zu Vorsorgeuntersuchungen gehen.

In einem Nebensatz verriet Finanzlandesrat Harald Dobernig die Taktik: Man wolle vor allem in den nächsten Monaten, äh, Jahren Geld unters Volk bringen.

Zweitens: Inszeniere den Spitzenkandidaten als "Landesvater"! Gut, das macht jede Partei, die mit einem beliebten, amtierenden Landeshauptmann ins Rennen geht. Bei Gerhard Dörfler kommt dazu, dass er sich gerne als Politiker darstellt, der den Kompromiss sucht und findet - was er mit den zweisprachigen Ortstafeln bewiesen hat. Seit Wochen verspricht Dörfler landauf, landab, er werde keine Schmutzkübelkampagne führen. Und dann darf sein Parteichef, Kurt Scheuch, bei der Auftaktveranstaltung gestern nicht nur alle Versprechen auf den Tisch legen, besser, knallen, er startet auch gleich aus der untersten Schublade, indem er die politischen Gegner "Insekten" heißt. Schlag nach bei Jörg und dessen Läusen.

Drittens: Warne vor der roten Parteibuchwirtschaft! Was in den 1980ern seine Berechtigung hatte, wirkt gute 25 Jahre danach lächerlich.

Wer das Wahlkampfgericht à la Haider probiert, dem bleibt als Nachgeschmack: Wer Dörfler wählt, bekommt Scheuch. Wer Scheuch wählt, bekommt zuerst noch ein bisschen Geld bar aufs Handerl - und schickt Kärnten ungefähr ein Jahr später ins Armenhaus.****

Rückfragen & Kontakt:

Kleine Zeitung, Redaktionssekretariat, Tel.: 0316/875-4032, 4033, 4035, 4047, redaktion @ kleinezeitung.at, http://www.kleinezeitung.at