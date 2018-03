ORF-Reform noch in dieser Legislaturperiode möglich

VP-Klubchef Karlheinz Kopf unterstützt Absicht von Staatssekretär Ostermayer

Wien (OTS/KURIER) - ÖVP-Mediensprecher und Klubobmann Karlheinz Kopf bestätigte gegenüber der Tageszeitung KURIER, dass er die Absicht von SP-Medienstaatssekretär Josef Ostermayer unterstütze, die Neuformierung des ORF-Stiftungsrates noch in dieser Legislaturperiodes zu beschließen. Er stimme grundsätzlich der Bestellung durch die Organe der Republik zu. Da der neue Stiftungsrat wie ein Aufsichtsrat agieren soll, wäre es Kopf zufolge ratsam, bewusst Leute mit ökonomischem Hintergrund zu bestellen; für die Handelnden müsse es ein Hearing geben.

Konfliktstoff bietet hingegen das Thema der ORF-Gebührenrefundierung : Ostermayer will deren Fortschreibung in einer Gesetzesnovelle verankern, die ÖVP ist strikt dagegen. Eine allfällige Haushaltsabgabe anstelle der bisherigen Rundfunkgebühren, wie sie derzeit in Deutschland diskutiert wird, kann sich ÖVP-Klubchef Kopf nur "bei einer gleichzeitigen Einigung über gesamte Regelung der Medienfinanzierung" vorstellen. Und bei der derzeit ebenfalls diskutierten Neuordnung der Presseförderung will die ÖVP eine deutlich höhere Förderung.

