BZÖ-Bucher: "FPK hat kein Programm, außer Verscherbeln des letzten Familiensilbers"

Klagenfurt (OTS) - "Die FPK hat nur Schulden angehäuft und will nun das letzte Sparguthaben Kärntens - den Zukunftsfonds ausplündern". Mit diesen Worten kommentierte heute BZÖ-Spitzenkandidat und Bündnisobmann Josef Bucher die FPK-Absicht, den mit über 500 Millionen Euro dotierten Zukunftsfonds anzugreifen. "Die FPK hat kein Programm, außer weiter Geld zu verteilen, obwohl in Kärnten die Kassen bereits leer sind. Das BZÖ wird sich mit allen Kräften gegen diesen blauen Ausplünderungsplan Kärntens zur Wehr setzen!", so Bucher weiter.

"Die 500 Millionen Euro des Zukunftsfonds dürfen nicht angegriffen werden, das ist nämlich das letzte Sparguthaben, das Kärnten besitzt. Man soll nur mit den Zins-Erträgnissen aus diesem Fonds arbeiten -das ist ein zweistelliger Millionenbetrag pro Jahr", sagte Bucher und schlägt unter anderem vor, "diese Erträgnisse unter anderem für ein kärntenweites offensives thermisches Sanierungsprogramm sowohl für neue Eigenheime als auch für Wohnungsbesitzer zu verwenden".

BZÖ Kärnten/Pressestelle