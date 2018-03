Hundstorfer zu Mikl-Leitner: Bezahltes, freiwilliges Soziales Jahr - Faire Arbeitsbedingungen statt Lohndumping

Bundesfreiwilligendienst in Deutschland ist ein Erfolgsmodell

Wien (OTS/SK) - "Am bezahlten, freiwilligen Sozialen Jahr können sowohl Männer als auch Frauen ab 18 Jahren bis zum Pensionsantrittsalter teilnehmen. Es wird daher kein Problem sein, 8.000 Menschen pro Jahr für diese Aufgaben zu finden", stellte Sozialminister Rudolf Hundstorfer in einer Reaktion auf Innenministerin Johanna Mikl-Leitners Aussagen in der heutige Pressestunde klar. Mit dieser Zahl könne man die Zivildiener ersetzen, die Rettung werde auch in Zukunft pünktlich am Einsatzort sein, versicherte Hundstorfer gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. Er verwies weiters darauf, dass auch die Trägerorganisationen bei der Erstellung des Konzepts für das Soziale Jahr eingebunden waren. ****

Schon heute gibt es pro Jahr mehr als 90.000 Menschen, die eine berufliche Laufbahn im Sozial- bzw. Gesundheitsbereich antreten. Viele von ihnen würden dies in Zukunft über ein bezahltes, freiwilliges Soziales Jahr machen, erklärte Hundstorfer. "Während sich die ÖVP einmal mehr für Lohndumping ausspricht, ist für die wichtige Arbeit, die mit dem Sozialen Jahr geleistet wird, eine angemessene Bezahlung von 1.386 Euro 14 mal im Jahr vorgesehen", unterstrich der Sozialminister. Und anstatt auf den bayrischen Rot-Kreuz-Chef zu verweisen, empfiehlt Hundstorfer, sich bei der in Deutschland verantwortlichen Bundesministerin nach dem Erfolgsmodell Bundesfreiwilligendienst zu erkunden. Denn dieser habe sich zu einer Erfolgsstory entwickelt. (Schluss)js/mis/mo

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum