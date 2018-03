Klikovits: Wehrpflicht und Zivildienst haben sich bewährt

Nein zu personellem Kahlschlag, wenn es um Sicherheit und Schutz geht – Zivildienst ist österreichische Erfolgsgeschichte

Wien, 13. Jänner 2013 (ÖVP-PK) "Die Wehrpflicht und der Zivildienst haben sich in Österreich stets bewährt", so ÖVP-Wehrsprecher Oswald Klikovits zur heutigen ORF-"Pressestunde". Klikovits verweist auf die notwendige hohe Mannstärke, um die Aufgaben auch in Zukunft erfüllen zu können: "Das Modell des Verteidigungsministers könnte das nie und nimmer leisten. Die ÖVP sagt Nein zu einem personellen Kahlschlag, wenn es um die

Sicherheit und den Schutz der österreichischen Bevölkerung geht." Der ÖVP-Wehrsprecher kritisiert, dass der Verteidigungsminister wesentliche Antworten schuldig geblieben ist. "Darabos kann nicht gewährleisten, dass sich die vorgesehene Anzahl an Soldaten für ein Berufsheer melden wird. Er macht sich lächerlich, wenn er behauptet, dass die Rekrutierung kein Problem ist. Zahlreiche Staaten in Europa sprechen von Rekrutierungsproblemen. Dass gerade Darabos, der seit mittlerweile sechs Jahren keine Reformen

umgesetzt hat, die Lösung für dieses Problem hat, ist schwer zu glauben", so Klikovits. ****

Beim Präsenzdienst brauche es zweifelsohne Reformen, erklärt der ÖVP-Wehrsprecher: "Die ÖVP hat ihren Standpunkt klar formuliert: Wir wollen einen Präsenzdienst ohne Leerläufe und einen Mehrwert für die Grundwehrdiener. Diese Reform muss auf Basis der österreichischen Bundesverfassung erfolgen, in der sowohl Präsenzdienst, als auch Zivildienst festgeschrieben sind." Klikovits verweist auf zahlreiche Reformvorschläge, die seit Jahren auf dem Tisch liegen: "Statt Reformen anzugehen, hat Darabos sämtliche Energien dafür verwendet, die Truppe zu demoralisieren und im stillen Kämmerchen unseriöse und fragwürdige Berufsarmee-Konzepte zu entwickeln. Darabos sollte Mut machen und nicht die Truppe mies machen."

Klikovits unterstreicht ebenso die Wichtigkeit des Zivildienstes: "Unsere Zivildiener leisten tagtäglich Großes für die Allgemeinheit. Das ist eine österreichische Erfolgsgeschichte. Weniger Leistung zu deutlich höheren Kosten, wie im Modell von Sozialminister Hundstorfer vorgesehen, ist ein schlechtes Geschäft." Dass beim Sozialjahr-Modell ebenso getrickst worden ist, wie bei den Berufsheer-Berechnungen, zeige die Einschätzung von Arbeitsrechtsexperten Wolfgang Mazal: "Der Wegfall des

Zivildienstes würde zu einer Kostenexplosion führen." Klikovits abschließend: "Wie schwach die heutige Vorstellung des Verteidigungsministers war, zeigen die zahlreichen, scheinbar notwendigen Schulterklopfer aus der eigenen Partei. Für die ÖVP zählen nur die Fakten – und die liegen auf dem Tisch. Das Bundesheer ist die Sicherheitsschule, der Zivildienst die soziale Schule der Nation. Wir bekennen uns deshalb zur Beibehaltung von Wehrpflicht, Zivildienst und Katastrophenschutz. Bewährtes ohne Grund aufzugeben und höhere Kosten in Kauf zu nehmen, ist für uns keine Option."

