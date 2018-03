Heinisch-Hosek: Will Mikl-Leitner, dass Frauen als billige Arbeitskräfte ausgenutzt werden?

Es braucht professionelle Angebote mit fairer Bezahlung - daher Profiheer und Freiwilliges Soziales Jahr

Wien (OTS/SK) - "Auch nach der heutigen Pressestunde frage ich mich, was bezweckt Johanna Mikl-Leitner mit ihrer Forderung den Zivildienst für Frauen zu öffnen? Und ich frage sie nochmals, ob sie will, dass Frauen für die wichtige Arbeit im Sozialbereich mit einem Bettellohn von 300 Euro abgespeist und als billige Arbeitskräfte ausgenutzt werden?", meinte Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek im Anschluss an die Sendung. "Ich bin der Meinung, es braucht keine Almosen für pflegende Frauen und Männer, es braucht professionelle Angebote mit einer fairen Bezahlung. Davon haben alle etwas. Dafür mache ich mich stark", fügte die Ministerin mit Verweis auf das Konzept des bezahlten, freiwilligen Sozialen Jahres hinzu. ****

Denn im Vorschlag der SPÖ ist es so, dass es für all jene, die sich für ein freiwilliges Soziales Jahr entscheiden, eine angemessene kollektivvertragliche Entlohnung von rund 1.400 Euro brutto und das 14 Mal im Jahr gibt. Damit werde auch die nötige soziale Absicherung geschaffen. Und das freiwillige Soziale Jahr soll auch für bestimmte Ausbildungen für Gesundheits-, Krankenpflege- und Pflegeberufe als Pflichtpraktikum angerechnet werden können. "Das ist im Gegensatz zur Öffnung des Zivildienstes für Frauen eine wirkliche Verbesserung für Wiedereinsteigerinnen und für Frauen und Männer, die sich umorientieren möchten."

Und mit Hinweis auf die Pressestunde von Norbert Darabos schließt Heinisch-Hosek: "Wie auch Norbert Darabos klargestellt hat, wollen wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten nicht, dass durch die Hintertüre eine Wehrpflicht oder ein Zivildienst für Frauen eingeführt wird. Darum werden wir auch bis zum 20. Jänner für die Einführung eines Profiheeres und eines bezahlten, freiwilligen Sozialen Jahres kampagnisieren. Denn sowohl im Sozialbereich als auch im Bundesheer brauchen wir gute, fair bezahlte Profis, die diesen Job freiwillig und mit Freude ausüben." (Schluss) mis/js

