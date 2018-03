Leichtfried: FPÖ-Kurs würde Arbeitslosigkeit in Österreich verdoppeln

SPÖ-EU-Delegationsleiter ortet "wirtschaftspolitische Naivität" bei Strache und Mölzer

Wien (OTS/SK) - "Unmittelbar vor der Rede von Bundeskanzler Werner Faymann im Europäischen Parlament in Straßburg kommenden Dienstag gibt die FPÖ einmal mehr ihre wirtschaftspolitische Naivität preis", sagt Jörg Leichtfried, Delegationsleiter der SPÖ-Europaabgeordneten. "Mölzer, der nun offenbar Straches Schlingerkurs im Euro-Kurs ("ja, nein, Nordeuro etc.") verteidigen muss, müsste als Europapolitiker wissen, dass er damit die Exportnation Österreich gefährdet. Eine Verdoppelung der Arbeitslosigkeit in Österreich wäre mit einem FPÖ-Kurs in Europafragen der Fall." ****

Eine Studie der nicht unbedingt europafreundlichen Schweizer Großbank UBS warnt vor sozialen Spannungen, politischen Instabilitäten und vor Kosten von mehreren Billionen Euro, wenn die Euro-Zone zerbrechen würde - es wäre ein Absturz für die gesamte Weltwirtschaft. "Mehrere tausend Euro Verlust pro Bürgerin und Bürger würden die negative Auswirkung sein", macht Leichtfried deutlich.

Strache müsste genau wissen, dass etwa 70 Prozent der heimischen Exporte in die Eurozone gehen und eine Million Jobs damit zusammenhängen. Allein in der Steiermark hängt jeder zweite Arbeitsplatz vom Export ab, vor allem in der Autoindustrie. Leichtfried: "Kanzler Faymann betreibt nachweisbar seriöse Politik in Europa. Die Finanztransaktionssteuer gegen Spekulanten geht auf seine Initiative im Rat zurück. Seine sozialdemokratische Stimme ist im konservativ regierten Europa mehr als notwendig. Die Kritik an Cameron ist als Weckruf zu verstehen, nachdem bereits die USA angedeutet hatten, dass ein Austritt Großbritanniens das Land in die globale Bedeutungslosigkeit manövriere." (Schluss) js/mis

