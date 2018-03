Kräuter: "Mikl-Leitner redet sich in Wirbel hinein"

Schwärmerei für Profis beim Militär bringt TV-Zuseher zum Schmunzeln

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesgeschäftsführer Günther Kräuter schmunzelt wie hunderttausende TV-Zuseher über den grotesken Auftritt von Innenministerin Johanna Mikl-Leitner in der heutigen zweiten Pressestunde. "Bemerkenswert ist die Schwärmerei für Profis beim Bundesheer durch Mikl-Leitner am Beginn der Pressestunde. Die Innenministerin hat offenbar selbst gar nicht bemerkt, in welchen Wirbel sie sich hineingeredet hat. Die später folgende Aussage, wonach auch Präsenzdiener bei einem Cyberangriff in vorderster Front zu stehen hätten, zeigt dagegen nicht nur Verantwortungslosigkeit gegenüber jungen Männern sondern auch die völlige Ahnungslosigkeit von Mikl-Leitner", betonte Kräuter. ****

Verärgert zeigt sich Kräuter über die versuchte Irreführung, wonach Wehrpflichtige vorwiegend zum Katastrophenschutz eingesetzt würden, was durch eindeutige Statistiken widerlegt sei. "Im Vorjahr war nur jeder 27. Rekrut im Katastropheneinsatz, Mikl-Leitner weiß außerdem sehr genau, dass mehr als 95 Prozent des Katastrophenschutzes von der Feuerwehr geleistet wird", sagte Kräuter.

Der ultimative Argumentationsnotstand sei allerdings zum Thema Neutralität und NATO eingetreten, Mikl-Leitner konnte die Fragen der Journalisten, was ein Berufsheer mit Neutralität oder NATO zu tun hätte, in keinster Weise beantworten. Zuzustimmen sei lediglich der Aussage, wonach eine Insel - Irland - kaum Landgrenzen habe, so Kräuter abschließend. (Schluss) mis

