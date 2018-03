BZÖ-Bucher: "Boykott-Aufruf zur Wehrpflicht-Volksbefragung goldrichtig"

"Weder Mikl-Leitner noch Darabos ist es gelungen, zu erklären, welche Folgen die eine oder andere Entscheidung für Österreich haben könnte"

Wien (OTS) - "Auch die heutigen Auftritte von Innenministerin Mikl-Leitner und Verteidigungsminister Darabos in den beiden ORF-"Pressestunden" belegten einmal mehr, dass der BZÖ-Boykott-Aufruf zur Wehrpflicht-Volksbefragung goldrichtig war", sagte BZÖ-Bündnisobmann Abg. Josef Bucher. "Das rot-schwarze Volksverarschungs-Karussell dreht sich auch nach diesen beiden SPÖ und ÖVP-Darbietungen munter weiter - mit einem kleinen aber feinen Unterschied, dass nun das großkoalitionäre Gefecht an allen Fronten immer mehr auf Bassena-Niveau abdriftet", so Bucher weiter.

"Diese Befragung ist lediglich ein inszeniertes Ablenkungsmanöver von Rot und Schwarz, damit die Regierungsparteien die wirklich wichtigen Themen - wie etwa die hohe Arbeitslosigkeit oder die exzessive Teuerung, die die Österreicher wirklich betreffen - nicht beackern müssen", kritisierte Bucher und weiter: "Die nächsten Volksbefragungen müssen besser vorbereitet werden - selbst der burgenländische SPÖ-Landeshauptmann Niessl fordert das ein. Überdies sollen SPÖ und ÖVP die Kosten von zumindest 15 Millionen Euro für diese Volksbefragung selbst tragen", forderte Bucher und weiter:

"Insgesamt aber missbrauchen SPÖ und ÖVP lediglich aus parteitaktischen Gründen dieses positive Instrument der direkten Demokratie".

"Weder der Innenministerin noch dem Verteidigungsminister ist es heute gelungen, der Bevölkerung zu erklären, welche Folgen die eine oder andere Entscheidung für Österreich haben könnte. Das waren sehr schwache Darbietungen von den beiden Ministern", sagte Bucher.

