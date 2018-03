FPÖ: Strache: Hilfloser Darabos ist Sicherheitsrisiko für Österreich

Einzige "Leistung" des Vereteidigungsministers besteht in seinen Versuchen, das Bundesheer zu ruinieren

Wien (OTS) - Völlige Hilflosigkeit attestierte FPÖ-Bundesparteiobmann HC Strache dem Verteidigungsminister Darabos. Der Auftritt des Ministers in der heutigen ORF-Pressestunde sei geradezu erbarmungswürdig gewesen. Mit keinem einzigen plausiblen Argument habe er seinen Schwenk in Sachen Wehrpflicht untermauern können, den er im Jahr 2010 auf Zuruf des Wiener Bürgermeisters Häupl unternommen habe.

Darabos sei mit seiner Aufgabe völlig überfordert. Das wisse man zwar schon seit langem, aber heute sei es wieder einmal besonders deutlich geworden, meinte Strache. Der Minister dilettiere jetzt schon sechs Jahre vor sich hin, und seine einzige "Leistung" in dieser Zeit bestehe in den Versuchen, das Bundesheer auszuhungern und zu ruinieren. Von Anfang an sei er eine krasse Fehlbesetzung gewesen und habe sich mittlerweile zu einem regelrechten Sicherheitsrisiko entwickelt. Daher habe die FPÖ auch die Einberufung des Nationalen Sicherheitsrats gefordert, der morgen Abend zusammentreten wird.

Allein die absurde Behauptung, dass der Katastrophenschutz bei einem Berufsheer besser gewährleistet sei, richte sich von selbst. Darabos jongliere mit den Zahlen, wie es ihm beliebe, und nehme dabei keinerlei Rücksicht auf die Wirklichkeit, warf Strache dem Verteidigungsminister vor. Das SPÖ-Berufsheer werde wesentlich teurer sein als die Wehrpflicht, Hilfe bei Naturkatastrophen sei nicht mehr gesichert, und der Ausfall der Zivildiener bedrohe die Rettungs- und Hilfsorganisationen. Die SPÖ agiere auch hier nach dem Motto: Mehr Geld für weniger Leistung auf allen Ebenen. Strache wies auch die Bezeichnung "Zwangsdienst" für die Wehrpflicht entschieden zurück. Denn dann könnte man genauso gut die Schulpflicht als "Zwangsschule" bezeichnen. Aber vielleicht habe die SPÖ diese ja als nächstes Angriffsziel auserkoren.

Zur Pressestunde mit Innenministerin Mikl-Leitner meinte Strache, dass deren Forderung nach einer Reform des Wehrdiensts zu unterstützen sei. Gleichzeitig erinnerte der FPÖ-Obmann aber daran, dass von 1987 bis 2007 die Verteidigungsminister mit einer einzigen Ausnahme ausschließlich von der ÖVP gestellt worden seien, diese also auch eine gehörige Portion Mitschuld an der gegenwärtigen Situation des Bundesheers trage. Außerdem habe die ÖVP Minister Darabos bis zur Berufsheerdebatte widerspruchslos vor sich hin werkeln lassen.

