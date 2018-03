SP-Deutsch: Für die Zukunft der Jungen, dafür lohnt es sich zu kämpfen!

Wiener SPÖ-Landesparteisekretär: Zwangsdienst, wie ihn ÖVP will, ist für Wiener SPÖ inakzeptabel!

Wien (OTS/SPW) - "Sechs Monate Zwangsdienst, so wie es die ÖVP will, sind für die Wiener SPÖ inakzeptabel", betonte der Wiener SPÖ-Landesparteisekretär, LAbg. Christian Deutsch am Sonntag. "Wir wollen eine moderne und effiziente Landesverteidigung. Die Wehrpflicht hat ausgedient! Österreich braucht ein Profiheer!", so Deutsch weiter. "Und wir wollen zusätzliche Chancen für junge Menschen, die im Sozialbereich arbeiten wollen. Solche bietet das freiwillige Soziale Jahr für Männer und Frauen. Fair bezahlt und versichert", stellte er klar. "Die ÖVP - und dabei ganz besonders die Wiener Landespartei - täte gut daran, endlich in der Gegenwart anzukommen", stellte Deutsch fest. Nachsatz: "Wenn sie schon keine Zukunftskonzepte vorweisen kann", ging er auf die "WählerInnenverhöhnung der ÖVP" ein, die Reformen ohne Konzepte verspricht. ****

Die ÖVP habe mit ihrem "von Opportunismus und Zukunftsangst geleiteten Kurs ihre ehemals durchaus existente staatspolitische Verantwortung zur Gänze aufgegeben". "Gerade die Diskussion rund um die Verteidigungspolitik zeigt, dass in der Volkspartei die Leute, die die Parteitaktik über die Verantwortung fürs Land stellen, das Sagen haben. Das haben sich die Österreicherinnen und Österreicher -und dabei besonders die Jungen, die Motivation durch Perspektiven brauchen - nicht verdient!", so der Landesparteisekretär.

Deutsch ging außerdem auf ÖVP-Landesgeschäftsführer Alfred Hoch ein, der erfolglos versuche, den beliebten Wiener Bürgermeister Michael Häupl "anzupatzen": "Angesichts der derzeitigen Wiener ÖVP-Umfragewerte, die sogar noch unter dem Rekordtief des letzten Gemeinderatswahlergebnisses liegen, wirft Hoch die Nerven weg", attestierte Deutsch. Dass sein Bundesobmann Michael Spindelegger noch dazu klar und deutlich sagte, dass junge Menschen mit der Waffe umzugehen lernen sollen, dürfte zusätzlich für Nervenflattern gesorgt haben. Deutsch: "Berechtigt, denn Spindeleggers entlarvende Aussage sorgt überall für absolutes Unverständnis und unbeantwortete Fragen!"

"Tatsache ist, die Wiener ÖVP will den Jugendlichen in der Stadt wertvolle Lebenszeit stehlen, indem sie sie sechs Monate vorwiegend zum 'Nixtun' schicken will ", betonte der Landesparteisekretär. "Wir Wiener Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten wollen, dass die Jugendlichen Sinnvolles für ihren persönlichen Lebensweg erlernen können und dabei Chancen für ihre Zukunft - ob in einem Berufsheer oder einem sozialen Beruf - erhalten. Für die Zukunft der Jungen, dafür lohnt es sich zu kämpfen", schloss Deutsch. (Schluss) ah

