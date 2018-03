ÖGB-Achitz: Freiwilliges soziales Jahr ist der bessere Zivildienst

Freiwilliges Jahr auf Basis geltender Kollektivverträge und geltendem Arbeitsrecht ist taugliche Alternative zum Zivildienst

Wien (OTS/ÖGB) - "Arbeit für die Gesellschaft ist wertvoll und soll daher gerecht entlohnt und sozialrechtlich abgesichert werden. Das freiwillige soziale Jahr sieht ein Monatsgehalt von 1.386 Euro brutto vor und kein Lohndumping, wie derzeit beim Zivildienst", erklärt Bernhard Achitz, Leitender Sekretär des ÖGB.

Für den ÖGB bringt das freiwillige soziale Jahr die Möglichkeit für Männer und Frauen, die sich sozial engagieren wollen oder in den Gesundheits- und Sozialbereich hineinschnuppern sollen, deutliche Verbesserungen. Es beruht auf Basis des geltenden Arbeitsrechts, außerdem erhalten die TeilnehmerInnen eine Ausbildung, von der sie auch für ihre weitere berufliche Zukunft profitieren können.

"Studien belegen, dass künftig der Bedarf an motivierten und gut ausgebildeten Fachkräften in Österreich im Sozial-, Gesundheits- und Pflegebereich steigen wird. Mit dem sozialen Jahr könnte der Sozialbereich besser abgesichert und auf professionelle Füße gestellt werden", so Achitz abschließend.

