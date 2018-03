Sportstadtrat Christian Oxonitsch überreichte FIFA-Abzeichen an SchiedsrichterInnen und AssistentInnen

Wien (OTS) - Am Samstag, 12. Jänner, überreichte Sportstadtrat Christian Oxonitsch im feierlichen Rahmen der Veranstaltung "Referees of the Year 2013" im Stadtsenatssaal des Wiener Rathauses die FIFA-Abzeichen an 23 österreichische internationale SchiedsrichterInnen und AssistentInnen.

Bei der Übergabe der FIFA-Abzeichen bekam Oxonitsch Unterstützung vom Vorsitzenden der ÖFB-Schiedsrichterkommission, Robert Sedlacek, dem UEFA Refereeing Officer Hugh Dallas (SCO) und dem ÖFB-Direktor für Recht und Administration, Dr. Thomas Hollerer.

"Ich gratuliere allen SchiedsrichterInnen und AssistentInnen zu ihrer Nomination! Unter den kritischen Blicken von vielen tausend ZuseherInnen immer die richtigen Entscheidungen zu treffen ist eine große Herausforderung. Ich wünsche Ihnen allen viel Erfolg für die Zukunft", so Sportstadtrat Oxonitsch abschließend.

