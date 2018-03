VP Aichinger: Wien ist nicht der Selbstbedienungsladen der SPÖ!

Wipark-Geschäfte müssen gründlich unter die Lupe genommen werden

Wien (OTS) - "Wir werden die Geschäftspraktiken der Firma Wipark und das Konstrukt der Stadt Wien bei ihren Firmengeflechten gründlich unter die Lupe nehmen" betont der Klubobmann der ÖVP Wien, Fritz Aichinger in Replik auf den heutigen Bericht in einer Tageszeitung über den Garagenbau beim Stadtentwicklungsgebiet Seestadt Aspern.

Insbesondere die Verbindung von Wirtschafts- und Wohnbauressort in dieser Causa ist aus Sicht der ÖVP kritisch zu hinterfragen. "Es kann nicht sein, dass uns die Wiener Stadtregierung hier Transparenz vorspielt, die es in Wirklichkeit nicht gibt und wo private Investoren benachteiligt werden", erklärt Aichinger.

Die Wipark erscheine im übrigen nicht das erste Mal im Zusammenhang mit Garagenprojekten in dubiosem Licht, erinnert der VP-Klubobmann. "Da gibt es ja auch noch die Verkäufe von Wipark-Garagen in Ungarn, die man sich genau anschauen muss. Die Wiener Stadtregierung wird hier Rede und Antwort stehen müssen, das garantiere ich", so Aichinger abschließend.

