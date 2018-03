FP-Kappel: Neue Bilanzierungsregeln in Wien umsetzen

Spekulationsverluste aus Franken-Verbindlichkeiten müssen ausgewiesen werden

Wien (OTS/fpd) - Die Umsetzung des neuen transparenten Haushaltsrechts des Bundes und somit neuer Bilanzierungsregeln in Wien fordert die freiheitliche Gemeinderätin Dr. Barbara Kappel. "Nur dadurch kann sichergestellt werden, dass Vermögen, Schulden und auch Spekulationsgeschäfte der Gemeinde Wien, wie beispielsweise Spekulationsverluste aus Schweizer Franken-Verbindlichkeiten umfassend, d.h. mit ihrem tatsächlichen Wert ausgewiesen werden", sagt Kappel.

Das derzeitige Haushaltsrecht gleiche lediglich einer Einnahmen-Ausgaben-Rechnung und ermögliche keine wirklichkeitsnahe Darstellung der finanziellen Situation der Gemeinde Wien. Deshalb sei das Wiener Haushaltsrecht zumindest auf das neue Haushaltsrecht des Bundes umzustellen, welches einer reduzierten Konzernbilanz gleichkomme, erklärt Kappel.

Die FPÖ hat bereits im Dezember 2012 einen Antrag im Wiener Gemeinderat eingebracht, der vorsieht, das neue Haushaltsrecht des Bundes in Wien einzuführen. Dieser Antrag wurde von der rot-grünen Regierungskoalition abgelehnt. "SPÖ-Finanzstadträtin Brauner hat offenbar kein Interesse an einer transparenten Rechnungslegung", schlussfolgert Kappel.

"Derivativgeschäfte, so wie sie in Salzburg und auch von Unternehmen im Umfeld der Gemeinde Wien getätigt wurden, scheinen in der Kameralistik nicht einmal auf", sagt Kappel, "was zur Folge hat, dass solche Spekulationsgeschäfte vor Gebarungsprüfen verheimlicht werden können." Dies sei in Salzburg der Fall, wo von Rechnungshof und externen Experten seit Wochen vergeblich nach dem Verbleib von dreistelligen Millionen-Euro-Beträgen im öffentlichen Haushalt gesucht werde. "So etwas darf in Zukunft nicht mehr vorkommen, in keinem Bundesland", erläutert Kappel und fordert abschließend, "um das auch sicherzustellen, brauchen die Bundesländer und allen voran Wien ein neues Haushaltsrecht mit entsprechenden Bilanzierungsregeln." (Schluss) hn

