VÖZ-Präsident Kralinger begrüßt Ankündigung zur Aufstockung der Presseförderung

Anhebung der Presseförderung sollte noch in dieser Legislaturperiode erfolgen

Wien (OTS) - Thomas Kralinger, Präsident des Verbandes Österreichischer Zeitungen (VÖZ), begrüßte die Ankündigung von Medienstaatssekretär Josef Ostermayer, die Presseförderung anzuheben. "Nach Jahren systematischer Kürzungen des Fördervolumens ist das Bekenntnis von Medienstaatssekretär Josef Ostermayer zu einer höheren Presseförderung ein sehr erfreuliches Signal. Damit hat die Politik erkannt, dass die wirtschaftlichen und strukturellen Rahmenbedingungen für Medien nicht einfach sind. Sie will dieser Entwicklung nun Rechnung tragen. Eine substantiell höhere Presseförderung ist in ihrer Bedeutung für die Branche gar nicht hoch genug einzuschätzen."

Allerdings forderte der Verbandspräsident eine rasche Reform dieses Förderinstruments noch in dieser Legislaturperiode: "Man würde sich erwarten, dass mit derselben Geschwindigkeit mit der die Regierung die Gebührenrefundierung für den ORF beschließt, auch eine Aufstockung der Fördermittel für die Presse in Angriff genommen wird. Das wäre ein überfälliger Beitrag zur Fairness in der heimischen Medienlandschaft." Kralinger tritt in diesem Zusammenhang für ausgewogene Marktbedingungen zwischen dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und den privaten Anbietern ein: "Wenn die Politik dem ORF zusätzliche Gebührenmittel bereit stellt, ist es nur recht und billig, die Presseförderung ebenso rasch anzuheben. Schließlich sind die privaten Anbieter noch viel stärker von den derzeit vorherrschenden widrigen Marktbedingungen betroffen."

Darüber hinaus hält Kralinger weiterhin an der VÖZ-Forderung nach einem Fördervolumen von 50 Mio. Euro fest. "Wenn man unter anderem auch in die Leseförderung unserer Jugend investieren will, dann wird man mit einem Förderbetrag von knapp 20 Mio. Euro nicht das Auslangen finden können."

Abschließend betonte Kralinger, dass der Verband Österreichischer Zeitungen sowohl bei der Reform der Presseförderung als auch bei der offensichtlich geplanten Novelle des Medientransparenzgesetzes als Gesprächspartner zur Verfügung steht.

Rückfragen & Kontakt:

Verband Österreichischer Zeitungen

Mag. Andreas Csar

Tel.: 0 664 33 29 419

E-Mail: andreas.csar @ voez.at