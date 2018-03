E-Control: Strom im Supermarkt bringt Tarifrechner zum Glühen

Höchste Zugriffszahlen auf Tarifkalkulator

Wien (OTS) - Die Ankündigung, ab Montag, 14. Jänner, Strom im Supermarkt bestellen zu können, bringt noch vor Verkaufsstart enorme Reaktionen: Am Tag nach Bekanntgabe des Lebensmitteldiskonters Hofer, in den Filialen Formulare zum Wechsel des Stromlieferanten anzubieten, erreicht der Tarifkalkulator der E-Control die höchsten Besuchszahlen, die je an einem Tag gemessen wurden, seit der Preisvergleichsrechner 2001 online gegangen ist. "Der Start der Kampagne hat den Tarifkalkulator der E-Control zum Glühen gebracht. An einem durchschnittlichen Freitag im Winter wird der Tarifkalkulator rund 2.000 bis 2.500-mal besucht. Am vergangenen Freitag wurden dagegen gut 10.000 Aufrufe gemessen, bei denen sich Konsumenten über den günstigsten Stromlieferanten informiert haben.", freuen sich die Vorstände der E-Control, Walter Boltz und Martin Graf, über die neue Marketinginitiative am Strommarkt. Und weiter:

"Wir begrüßen es sehr, dass durch solche Initiativen mehr Schwung in den Wettbewerb kommt und hoffen, dass weitere Anbieter dem Beispiel folgen werden, was der Belebung des Marktes sehr gut tun würde. Schließlich hat Österreich bei Strom eine der niedrigsten Wechselraten in Europa. Jährlich suchen sich gerade einmal rund 1,5 Prozent der Haushaltskunden einen neuen Stromlieferanten."

Wechsel einfach möglich

Dabei ist ein Wechsel des Stromlieferanten sehr einfach und kostenlos möglich. Wenn man sich für einen neuen Lieferanten entschieden hat, kümmert sich der neue Lieferant nach Abschluss eines Liefervertrages um alle Formalitäten. Der Wechsel des Stromlieferanten darf nicht länger als drei Wochen dauern. Die günstigsten Stromlieferanten kann man sich sehr einfach mit dem Tarifkalkulator der E-Control unter www.e-control.at/tk errechnen lassen. Im vergangenen Jahr nahmen rund eine halbe Million Verbraucher diesen kostenlosen Service in Anspruch. Für Konsumenten, die über keinen Internetzugang verfügen, steht die Energie-Hotline der E-Control unter 0810 102554 (zum Tarif von 0,044 Euro/Minute) zur Verfügung.

