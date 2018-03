Volksbefragung am 20.1.: Stimmkarten rechtzeitig beantragen

Beantragung bis 16.1. schriftlich und bis zum 18.1. persönlich möglich

Wien (OTS) - Aufgrund bundesgesetzlicher Vorschriften müssen Briefwahlstimmen bis zum Befragungstag am 20. Jänner 2013 um 17.00 Uhr bei der zuständigen Bezirkswahlbehörde einlangen. "Notwendige Stimmkarten sollten daher so bald wie möglich beantragt werden", empfiehlt die zuständige Stadträtin Sandra Frauenberger und ergänzt:

"Je früher die Stimmkarte beantragt wird, desto eher kann die Stimmkarte am Postweg noch rechtzeitig bei den stimmberechtigen Personen einlangen. Die Stimmzettel und Stimmkarten können dann sofort ausgefüllt und der zuständigen Bezirkswahlbehörde zurückgesendet werden".

Wer benötigt eine Stimmkarte?

Wer am Befragungstag, dem 20. Jänner 2013 nicht in seinem zugeteilten Wahllokal an der bundesweiten Volksbefragung zum Thema Wehrpflicht oder Berufsheer abstimmen kann, hat die Möglichkeit, mit einer Stimmkarte in einem beliebigen Wahllokal in ganz Österreich oder per Briefwahl mitzustimmen.

Stimmkarten können bis 16. Jänner 2013 schriftlich (z.B. online auf www.wahlen.wien.at) sowie bis 18. Jänner 2013, 12.00 Uhr persönlich beim zuständigen Wahlreferat beantragt werden. Da die postalische Zustellung (per Einschreiben) von Stimmkarten, die nach dem Dienstag, dem 15. Jänner 2013 beantragt werden, nicht mehr gewährleistet ist, wird empfohlen, die Stimmkarten persönlich im Wahlreferat abzuholen.

Am Befragungstag

Am Befragungstag ist in den Wahllokalen ein gültiger amtlicher Lichtbildausweis (Reisepass, Personalausweis, Führerschein, Studierendenausweis, etc.) vorzuweisen. Ausgestellte Stimmkarten müssen der Wahlbehörde übergeben werden, auch wenn in dem nach dem Hauptwohnsitz zugeteilten Wahllokal abgestimmt wird.

Weitere Informationen gibt es beim Wiener Stadtinformationszentrum unter der Telefonnummer 01/525 50 oder im Internet auf www.wahlen.wien.at. (Schluss) bea

