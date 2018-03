Frank Stronach: Angriffe auf Köfer bestätigen unseren Weg

Gerhard Köfer ist den Machterhaltern in Kärnten im Weg!

Wien (OTS) - Die Angriffe auf Gerhard Köfer, die hinter den Kulissen von der SPÖ-Spitze gesteuert werden, werden von Frank Stronach "als Bestätigung unseres Weges" gesehen.

Stronach: "Der Gerhard Köfer ist unabhängig, und keiner wurde so oft direkt vom Volk gewählt wie er. Seit er nun in unserem Team ist, wird er angegriffen. Ich kann den Kärntnern nur sagen: Gerhard ist deswegen so beliebt, weil er einer von Euch ist. Und keiner von den Machterhaltern und korrupten Politikern in Kärnten kann ihn aufhalten, weil er die Wahrheit auf seiner Seite hat und Kärnten zurück auf einen guten Weg führen wird. Davor haben die Mächtigen Angst, aber wir werden diesen Weg gehen!"

Rückfragen & Kontakt:

Bundespressestelle Team Stronach

Rouven Ertlschweiger, MSc

Tel.: +43 2252/90900

Mobile: +43 664 156 52 29