Leichtfried: SPÖ-EU-Delegationsleiter klar für die Abschaffung der Wehrpflicht

"Doppelgleisigkeiten in Europa reduzieren"

Wien (OTS/SK) - Eine Woche vor der Abstimmung über die Zukunft des österreichischen Bundesheers spricht sich Jörg Leichtfried, Delegationsleiter der SPÖ-Europaabgeordneten, klar für die Abschaffung der Wehrpflicht und für die Einführung eines professionellen Heeres sowie die Schaffung eines modernen Sozialen Jahrs aus. "Die Wehrpflicht war ebenso wie die souveränen Nationalstaaten ein Produkt des 19. und 20. Jahrhunderts mit all seinen katastrophalen Auswirkungen. Beide können nun aber ihre Notwendigkeit nicht mehr rechtfertigen. Die meisten europäischen Länder haben die Wehrpflicht bereits abgeschafft. Ich bin ebenso für eine Modernisierung, um den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts gerecht zu werden", sagt Leichtfried. ****

Der SPÖ-Europaabgeordnete möchte außerdem bestehende Doppelgleisigkeiten in Europa abschaffen und künftig effizienter gestalten. Leichtfried: "25 von 27 Staaten der Europäischen Union leisten sich mit insgesamt rund 1,9 Millionen Soldaten, 35 Prozent sogar mehr Militärpersonal als die USA (derzeit rund 1,4 Millionen Soldaten, die Wehrpflicht wurde 1973 ausgesetzt), der erzielte Wirkungsgrad entspricht in Europa aber kaum mehr als 10 Prozent des amerikanischen Militärs."

Einen Beitritt zur NATO, so wie von der Schüssel-ÖVP bereits von Jahren vorgeschlagen, lehnt Leichtfried ab. "Wir sehen ja die positiven Vorbilder Schweden und Irland beispielsweise, neutral und ohne Wehrpflicht. Bei Einsätzen unter UNO- bzw. EU-Mandat macht es jetzt schon keinen Sinn, wehrpflichtige Soldaten einzusetzen. Daher braucht es für künftige Aufgaben im Rahmen der europäischen Institutionen ein Profiheer", so Leichtfried. Mit einem Profiheer wären die Weichen für Österreich sowohl in Richtung Modernisierung und Effizienz als auch für sinnvolle Partnerschaften auf europäischer Ebene gestellt. (Schluss) bj/mp

