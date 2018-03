Andreas Gabalier ORF-Kopräsentator beim Slalom in Flachau

Wien (OTS) - Zu einer Premiere der besonderen Art kommt es am Dienstag, dem 15. Jänner 2013, im Rahmen der ORF-Übertragung des Damen-Slaloms von Flachau. Gemeinsam mit Moderator Ernst Hausleitner und Kokommentator Thomas Sykora analysiert Sänger Andreas Gabalier vor und nach dem Rennen mit. Als begeisterter Skifan und Interpret des offiziellen WM-Songs "Go for Gold" wagt sich der 28-Jährige am Dienstag, dem 15. Jänner 2013, um 17.40 Uhr in ORF eins damit auf ein neues Terrain. Dabei überlässt Gabalier, ganz Profi, nichts dem Zufall:

"Ich werde mir die Startaufstellung anschauen, damit ich über alles informiert bin und dann auch mitreden kann. Ich freue mich schon sehr darauf, es ist einfach eine supergeile Atmosphäre dort. Zu kommentieren ist ein neues Abenteuer für mich, und ich lasse mich überraschen, was da auf mich zukommen wird, aber nervös bin ich nicht."

Die positive Energie im Wintersport und die gute Stimmung bei diesen Veranstaltungen haben es dem Grazer am meisten angetan. "Alle sind gut drauf, und speziell im Ziel ist eine Superstimmung. Man sollte bei so was unbedingt einmal dabei gewesen sein, denn zu Hause kommt die Stimmung, die dort herrscht, einfach nicht so rüber."

Andreas Gabalier: "Bin selber ein begeisterter Skifahrer"

Ahnung von der Materie hat der Volks-Rock-'n'-Roller: Bereits mit drei Jahren stand Andreas Gabalier schon auf den Skiern. Seine Familie nahm den begeisterten Winterfan schon früh zu Skiausflügen mit. Wenn es seine Zeit zulässt, packt er seine Skier ein und versucht die Pisten Österreichs unsicher zu machen. "Letztes Jahr bin ich so viel wie noch nie zum Skifahren gekommen. Wenn ich am Abend in Salzburg oder München sein musste, bin ich zeitig in der Früh aus Graz weggefahren und ins Ennstal gebrettert, um ein paar Abfahrten zu machen, und dann weiter ins Hotel. Ich hoffe, dass sich das in diesem Jahr auch wieder ausgehen wird."

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at