ORF-III-Dokumontag mit starken Frauen, dem Arlberg und einem Rückblick mit Lukas Resetarits und Konrad Paul Liessmann

Am 14. Jänner im Kultur- und Informations-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - St. Anton, St. Christoph, Stuben, Zürs und Lech: Wer "weißen Rausch" erleben möchte, muss den Arlberg besuchen - oder am ORF-III-Dokumontag, dem 14. Jänner 2013, um 20.15 Uhr in Peter Beringers Dokumentation "Arlberg - Der weiße Rausch" in dessen alpine Schönheit eintauchen. In dem einzigartigen Skigebiet wurden im Jahr 1901 der weltweit erste Skiclub gegründet und im Laufe der Jahre Skistile wie das Wedeln oder der Jetschwung entwickelt.

Im Rahmen des Jänner-Schwerpunkts "Starke Frauen" begibt sich ORF III Kultur und Information um 21.05 Uhr mit Agatha Christie auf Ermittlungstour: Die britische Schriftstellerin wurde vor allem durch ihre Kriminalromane und ihre Romanfigur Miss Marple international bekannt. Ein Blick nach Indien zeigt um 22.00 Uhr die ehemalige Premierministerin Indira Gandhi: Sie war zwischen 1966 und 1977 sowie zwischen 1980 und 1984 Premierministerin Indiens und wurde im Jahr 1984 am Weg zu einem Interview von ihren eigenen Leibwächtern erschossen. Um 22.55 Uhr beleuchtet ORF III Kultur und Information das Leben der Österreicherin Hedy Lamarr: Die berühmte Hollywood-Filmschauspielerin der 1940er und 1950er Jahre war Miterfinderin des Frequenzsprungverfahrens, das als Grundlage des Mobilfunks gilt.

Die "Wiener Vorlesungen" werfen anlässlich ihres 25-jährigen Bestehens einen analytischen Blick auf den Wandel Österreichs im letzten Vierteljahrhundert: Von der Waldheim-Affäre über den Fall des Eisernen Vorhangs bis hin zu Österreichs EU-Beitritt und der neuen Dynamik der Globalisierung, die in der weltweiten Finanzkrise gipfelte. Mit Philosoph Konrad Paul Liessmann und Kabarettist Lukas Resetarits verspricht Hubert Christan Ehalt um 23.50 Uhr einen Rückblick der besonderen Art.

