ORF SPORT + mit den Highlights vom Damen-Super-G in St. Anton

Am 14. Jänner im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlight am Montag, dem 14. Jänner 2013, in ORF SPORT + sind die Höhepunkte vom Weltcup-Damen-Super-G in St. Anton um 20.15 Uhr und Funsport mit Snowboard, Freeskiing und vielem mehr um 22.10 Uhr.

Nach München und Zagreb ist St. Anton die dritte Weltcupstation der Ski-Damen im Jahr 2013. Zwei Speed-Rennen, eine Abfahrt und ein Super-G, stehen auf dem Programm. Die legendäre Kandahar-Strecke feiert dabei ein Jubiläum: Vor 85 Jahren wurde am Galzig das erste Arlberg-Kandahar-Rennen ausgetragen und damit eine Legende aus der Wiege gehoben. ORF SPORT + zeigt am 14. Jänner noch einmal die Highlights des Super-G.

