FPK-Darmann: Niveaulose Äußerungen Petzners sind auf das Schärfste zurückzuweisen

Rundumschlag eines politisch Ertrinkenden

Klagenfurt (OTS) - Den heute von BZÖ-Abgeordneten Stefan Petzner auf Facebook geposteten geschmacklosen Vergleich mit einem Weltkriegsfoto bezeichnet FPK-Klubobmann Mag. Gernot Darmann als "letztklassig, niveaulos und letzten verzweifelten Versuch, Aufmerksamkeit um jeden Preis für sich und das BZÖ zu erhaschen." Für Darmann, der die Vorwürfe Petzners auf das Schärfste zurückweist, sei diese Aktion Petzners der endgültige Beweis dafür, dass es dem BZÖ an jeglichen Inhalten fehle. Peinliche Auftritte wie jene Petzners würden ein selbstredendes Bild abgeben. Zudem sei Petzners Vergleich würde- und respektlos gegenüber allen Opfern des Zweiten Weltkrieges. "Die Opfer des Weltkrieges in eine Wahlkampagne mit hinein zu ziehen, ist wohl das Letzte", so Darmann.

