SPÖ Kaiser präsentiert Landeskandidatenliste für Landtagswahl

SPÖ bringt mit neuen Gesichtern frischen Wind in die Kärntner Politik: "Gemeinsam sind wir die Kraft, die den Wechsel in Kärnten schafft!"

Klagenfurt (OTS) - "Wir geben dem politischen Wechsel in Kärnten Gesichter! Kärnten kann mehr, gemeinsam gehts!"

Mit diesen Worten präsentierte SPÖ-Landesparteivorsitzender Landeshauptmann-Stv. Peter Kaiser heute, Samstag, im Rahmen des Tages der offenen Türe in der neuen SPÖ-Zentrale in der Lidmanskygasse 15 die Kandidatinnen und Kandidaten auf der SPÖ-Landesliste für die vorgezogenen Neuwahlen am 3. März. Unter den ersten 12 Kandidaten befinden sich gleich sieben Neue. Zudem wird mit einem Reißverschlusssystem eine mehr als 40prozentige Frauenquote erreicht.

"Ich bin stolz und freue mich, mit diesem engagierten Team, das eine hervorragende Mischung aus Bewährtem und Neuen darstellt, gemeinsam die Zukunft Kärntens mit ehrlicher und anständiger Politik zum Positiven zu verändern", machte Kaiser deutlich. Die Liste zeige deutlich, dass die SPÖ-Kärnten durch und durch eine moderne, demokratische Partei ist. "Beschlossen wurde die von Peter Kaiser vorgeschlagene Liste vom Landesparteivorstand einstimmig: "Das zeigt, dass die Partei mir vertraut, und das wir im Gegensatz zu anderen keine Führerpartei sondern breit aufgestellt sind", so Kaiser. Er verwies darauf, dass die SPÖ bestens vorbereitet und die einzige Partei mit einem klaren Plan für Kärnten sei. "Und, im Unterschied zu anderen halten wir was wir versprechen", stellte Kaiser einmal mehr klar, dass die SPÖ einen sparsamen Wahlkampf ohne Plakate und ohne Wahlgeschenke führen wird. Es werde lediglich ein Werkzeug verteilt:

Ein Kugelschreiber mit dem jede und jeder Einzelne am 3. März beim notwendigen politischen Wechsel in Kärnten mithelfen könne.

In der Pressekonferenz machten Kaiser und LRin Beate Prettner auch deutlich, dass sie bei der bevorstehenden Volksbefragung aus fester Überzeugung für die Einführung eines Berufsheeres und des freiwilligen sozialen Jahres stimmen werde. Kritik übte Kaiser am Versuch einiger, dieses Thema parteipolitisch zu vereinnahmen:

"Niemand ist ein guter oder schlechter Österreicher, weil er für oder gegen die Einführung eines Berufsheeres oder für oder gegen die Abschaffung der Wehrpflicht ist. Fakt ist dass es Reformen geben muss", so Kaiser. Mehr dazu siehe: http://bit.ly/RLKPbQ

Nachstehend die beschlossene Landesliste bis zu Platz 36:

1. Kaiser Peter

2. Prettner Beate Villach

3. Primus Johannes Wolfsberg

4. Rohrer Waltraud Villach/FSG-Frauen

5. Zoppoth Josef Hermagor

6. Obex-Mischitz Ines Klagenfurt-Stadt

7. Leikam Günter St. Veit

8. Blatnik Ana Klagenfurt-Land

9. Scherwitzl Andreas Klagenfurt-Land

10. Penker Heidi Spittal

11. Nischelwitzer Gernot Klagenfurt-Stadt

12. Heitzer Ursula St. Veit

13. Ebner Manfred Villach

14. Knauder Maria Wolfsberg

15. Novak Günther Spittal

16. Michael Judith Klagenfurt-Stadt

17. Pertl Daniel Klagenfurt-Land

18. Steinacher Melanie Villach

19. Leitner Gerhard Klagenfurt-Stadt

20. Holzer Gabriele Klagenfurt-Stadt

21. Rohr Reinhart Villach

22. Pircer Evelin Völkermarkt

23. Tiefnig Alfred Spittal

24. Glanznig-Zimmermann Isolde St. Veit

25. Strauß Jakob Völkermarkt

26. Jarnig Angelika Hermagor

27. Köchl Klaus St. Veit

28. Taurer Karoline Spittal

29. Schober Rudolf Klagenfurt-Land

30. Boyneburg-Spendier Claudia Villach

31. Seiser Herwig Feldkirchen

32. Zlender-Mauczka Kerstin Klagenfurt-Stadt

33. Dieter Berger Villach

34. Rijavec Sieglinde Villach

35. Steinthaler Dieter Spittal

36. Kirschner-Mack Astrid Klagenfurt-Land

