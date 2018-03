"profil": Joachim Meyerhoff wechselt ab nächster Spielzeit ans Hamburger Schauspielhaus

Intendantin Karin Beier holt den Burg-Star in ihr Team

Wien (OTS) - Wie das Nachrichtenmagazin "profil" in seiner Montag erscheinenden Ausgabe berichtet, wird Burg-Star Joachim Meyerhoff ab der Spielzeit 2013/14 mit Intendantin Karin Beier ans Hamburger Schauspielhaus wechseln. Beier leitet zur Zeit das Schauspiel in Köln und hat Meyerhoff in ihr Hamburger Team geholt. Aus dem Burgtheater wurde dies gegenüber "profil" nun bestätigt. Meyerhoff werde in beiden Ensembles spielen, heißt es, und jedenfalls seinen Verpflichtungen in allen bereits laufenden Inszenierungen in Wien nachkommen.

