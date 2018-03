"LINE camera" von NHN Japan schon mehr als 20 Millionen Mal heruntergeladen

Tokio (ots/PRNewswire) - NHN Japan, Eigentümer und Betreiber der kostenlosen Telefon- und Messaging-App "LINE", gab am 11. Januar bekannt, dass die offizielle Kamera-App des Unternehmens "LINE camera" in den gerade einmal zehn Monaten seit Einführung des Dienstes mehr als 20 Millionen* Mal heruntergeladen wurde. (*Die Zahl der Downloads beinhaltet die Apps für iPhone und Android.)

http://naverland.naver.jp/wp-content/uploads/2013/01/LINE-camera.jpg



Mit dieser unkomplizierten Kamera-App können Benutzer die Fotos, die sie mit der Kamera ihres Smartphones aufgenommen haben, bearbeiten und gestalten, und die fertigen Kreationen anschließend mit ihren Freunden bei LINE oder in verschiedenen anderen sozialen Netzwerken teilen.

Mitverantwortlich für den Erfolg von LINE camera ist eine originelle Funktion, mit der die Benutzer ihre eigenen Fotos mit den beliebten Stickerfiguren von LINE verzieren können. Die LINE camera wurde am 12. April für Android und am 26. April für das iPhone veröffentlicht. Nach etwa einem Monat, am 9. Mai, lag die Zahl der Downloads bereits bei mehr als 5 Millionen, drei Monate später, am 7. August, wurde auch die 10-Millionen-Marke überschritten.

Auch danach wurde LINE camera noch verbessert und es wurden, sehr zur Freude der Benutzer, neue Bearbeitungsfunktionen hinzugefügt. Die App erfreute sich auch weiterhin steigender Beliebtheit und überschritt bereits zehn Monate nach Einführung des Dienstes die Zahl von 20 Millionen Downloads.

LINE camera belegt außerdem derzeit in den App Stores in 14 Ländern den ersten Platz in der Kategorie kostenloser Apps und in 27 Ländern in der Kamerakategorie, ebenso wie den ersten Platz in der Kamerakategorie der Google Play Stores in 17 Ländern.

Die LINE camera erreichte in den folgenden 14 Ländern und Regionen in Asien Platz 1 in der Kategorie kostenloser Apps: Japan, Taiwan, Hongkong, Macau, Thailand, Malaysia, Brunei, Singapur, Indonesien, Kuwait, Katar, Saudi Arabien, Vietnam und Nepal. NHN gab außerdem an, dass die LINE camera zunehmend auch in Spanien verwendet wird, wo sie ebenfalls Platz 1 in der Kamerakategorie von App Store/Google Play belegte.

Es gibt sicherlich noch eine ganze Reihe weiterer Kamera-Apps, die Filter und andere Effekte verwenden. Die LINE camera hebt sich jedoch dadurch ab, dass sie zusätzlich noch eine Vielzahl weiterer Funktionen anbietet, z. B. Filter, Herzchen-Symbole zum Verstreuen und die Möglichkeit, handschriftliche Nachrichten einzufügen - alles zusammen erzeugt einen Gesamteindruck, der an "Purikura", eine in Japan beliebte Art der Fotobearbeitung, erinnert. Damit ist das Geheimnis des Erfolges der LINE camera aber noch immer nicht aufgedeckt. Die benutzerfreundliche Benutzeroberfläche und die den Benutzern zur Verfügung stehende Option, ihre Fotos mit den beliebten Stickerfiguren von LINE zu verzieren, sowie die Möglichkeit, die Fotos bei zahlreichen sozialen Netzwerken, z. B. LINE, Twitter, Facebook, mixi, Sina Weibo, Renren, me2day, Cyworld usw. einzustellen, haben ebenfalls dazu beigetragen, dass die LINE camera weltweit so beliebt werden konnte.

NHN gibt an, dass das Unternehmen die für LINE camera und andere Dienste im Zusammenhang mit LINE verfügbaren Funktionen auch in Zukunft laufend erweitern und verbessern möchte, um die Kommunikation der LINE-Benutzer untereinander noch weiter zu fördern.

Informationen zu LINE camera

App-Name: LINE camera Systemanforderungen: iPhone 3G/3GS/4/4S (iOS 4.2 oder höher) /Android 2.2 oder höher Sprachen: Englisch, Japanisch, Chinesisch (traditionell/vereinfacht), Koreanisch Preis:

kostenlos Internetseite: http://camera.line.naver.jp/en

Informationen zur NHN Japan Corporation NHN Japan ist die lokale Tochtergesellschaft von Südkoreas führendem Internetunternehmen, der NHN Corporation. NHN Japan hat seine Firmenzentrale in Tokio, Japan. CEO ist Akira Morikawa.

Informationen zu LINE (http://line.naver.jp/en/) LINE ist eine kostenlose Telefon- und Messaging-App, die sich im Besitz der NHN Japan Corporation befindet und von dieser betrieben wird. LINE camera ist die offizielle Kamera-App für LINE (http://camera.line.naver.jp/en ).

Web site: http://camera.line.naver.jp/en/

Rückfragen & Kontakt:

KONTAKT: Yuki Kawamura, Pressestelle, Web Services Business

Division, NHN Japan Corporation, Tel.: +81-70-5077-6073 (nur

Japanisch),

E-Mail: Webservice-PR @ nhn.com