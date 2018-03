Peak unterzeichnet Werbevertrag für Schuhe und Kleidung mit Basketball All-Star Tony Parker

Hongkong (ots/PRNewswire) - Peak Sport Products Co., Limited ("Peak" oder das "Unternehmen" und seine Niederlassungen, zusammen der "Konzern", Börsensymbol:1968.HK) hat einen Werbevertrag mit Tony Parker, vierfacher NBA All-Star und Point Guard bei den San Antonio Spurs, unterzeichnet. Parker ist der erste NBA-Spieler, der 2013 einen Vertrag mit Peak unterschreibt und ist somit der 17. auf der Liste der NBA-Vertreter im Markenportfolio von Peak.

Parker spielt seit 2001 bei den San Antonio Spurs und ist ein essenzieller Bestandteil der Mannschaft. Parker hat den Spurs zu drei NBA-Meisterschaften verholfen, ist für vier NBA All-Star-Teams ausgewählt worden, und wurde in den NBA-Finalspielen 2007 zum "Most Valuable Player" (Wertvollster Spieler) gewählt.

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung machte Parker sein Peak-Debüt anlässlich des Spiels der Spurs gegen die Los Angeles Lakers am 10. Januar 2013 (Peking-Zeit). Als größter NBA-Endorser für Peak wird Parker in einer nationalen Fernsehkampagne zu sehen sein, die in China ab Mai 2013 gesendet wird. Darüber wird zur Entwicklung einer Schuh- und Bekleidungskollektion beitragen, die seine Unterschrift tragen und in autorisierten Einzelhandelsgeschäften erhältlich sein wird.

Xu Zhihua, der Chief Executive Officer von Peak, erklärte: "Tony Parker ist einer der besten internationalen Basketballspieler. Auf dem Spielfeld strahlt er Selbstvertrauen aus und vertritt einen Kampfgeist, der im Einklang mit dem Markenimage 'I Can Play' von Peak steht. Ich glaube, dass Peak und Tony Parker in Zukunft Seite an Seite kämpfen und Peak auf dem Weg in Richtung Internationalisierung immer weiter nach vorn bringen werden."

Der Vertrag mit Peak wurde von CAA Sports, einer Tochtergesellschaft von Creative Artists Agency (CAA), der weltweit führenden Unterhaltungs- und Sportagentur, im Auftrag des Klienten Parker vermittelt.

Informationen zu Peak Sport Products Co., Limited

Peak Sport Products Co., Limited (Börsensymbol:1968.HK) ist ein führendes Unternehmen für Marken-Sportbekleidung in China und ist seit 2009 im Hauptsegment an der Börse in Hongkong gelistet. Der Konzern ist vor allem in der Konzeption, Entwicklung, Herstellung, im Vertrieb und in der Vermarktung von Sport-Produkten unter der Marke "PEAK" tätig. Die Produkte des Konzerns werden in über 70 Länder exportiert. Peak führt eine fokussierte internationale Markenstrategie. Der Konzern pflegt langfristige kooperative Beziehungen mit verschiedenen renommierten Organisatoren des Turniers wie der NBA, der FIBA und der WTA.

