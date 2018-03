Neues Volksblatt: "Linke Sensibilität" von Markus EBERT

Ausgabe vom 12. Jänner 2013

Linz (OTS) - "Landesparteivorsitzender Josef Ackerl hat in seiner Rede nie die allgemeine Wehrpflicht in Österreich mit nationalsozialistischen Ideen in Verbindung gebracht", teilte die SPÖ-OÖ am Donnerstag mit, nachdem sich - wie berichtet - über eine Ackerl-Aussage Empörung breit gemacht hatte; den Bundespräsidenten eingeschlossen.

Ackerls Rechtfertigung, es habe keinen Vergleich Wehrpflicht -Nationalsozialismus gegeben, ist bei näherer Betrachtung reine Augenauswischerei. Wer bei einer Parteiveranstaltung, wo gegen die allgemeine Wehrpflicht Stimmung gemacht wird, wörtlich sagt, "die Zwangsverpflichtung ist eine Idee der Nationalsozialisten gewesen (...), das brauchen wir alles nicht mehr", stellt in jedem Fall eine Analogie her. Die Gedankenkette Wehrpflicht-Zwang-Nazizeit ist gewollt, wie Ackerl gestern selbst gegenüber den OÖN bestätigte: Er habe nichts anderes gesagt, "als dass in beiden Bereichen Menschen zum Dienen gezwungen wurden und werden".

Bemerkenswert ist, dass die ansonsten gegen rechte Anflüge oder "braune Sümpfe" so sensible Linke diese Sensibilität im eigenen Dunstkreis vermissen lässt. Ja, Ackerls seit Mittwochabend via APA dokumentierter Ausritt war nicht einmal aufregend genug, um den Bundeskanzler und SPÖ-Chef am Donnerstagnachmittag im voraufgezeichneten ZIB-2-Interview damit zu konfrontieren. So "sensibel" ist man dann schon.

