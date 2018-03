Der neue Werbepartner von Anzère sorgt im Internet für Aufsehen

Anzere, Schweiz (ots/PRNewswire) - Der Schweizer Wintersportort Anzère lockt Internetnutzer mit einem Video, das innerhalb von zwei Wochen bereits über 200.000 Mal aufgerufen wurde, und setzt dabei auf seinen berühmtesten Gast.

Ein heiss begehrter Werbepartner

Nach intensiven Verhandlungen, die bereits im Sommer letzten Jahres begonnen hatten, erklärte sich der Weihnachtsmann endlich dazu bereit, der ganzen Welt seinen Lieblingsferienort mitzuteilen und sich an der Werbeaktion seines Lieblingswintersportorts zu beteiligen. Dank der tatkräftigen Unterstützung durch diese berühmte Persönlichkeit konnte der Schweizer Ort Anzère die Aufmerksamkeit seiner Zielgruppe, der Familien, auf sein neues Spa und seine umwerfenden Angebote ziehen. Es soll damit gezeigt werden, dass der Walliser Wintersportort, dessen Slogan in dieser Saison "Just Relax" lautet, der beste Ort ist, um sich von Januar bis April zu entspannen - und das sogar nach Aussagen der Person, die nach dem Weihnachtsfest am dringendsten Erholung nötig hat.

Aufsehenerregendes Video

Das Video, das am 24. Dezember veröffentlicht wurde, folgt Kobolden auf der Suche nach dem Weihnachtsmann einige Stunden, bevor dieser sich auf Weltreise begibt, um Geschenke zu verteilen. Der Weihnachtsmann geniesst bei einer Massage und einem Bad im Whirlpool des Spa von Anzère noch ein paar entspannende Momente, um anschliessend seinen Freunden aus dem Wintersportort frohe Weihnachten zu wünschen. Das Video ist unglaublich erfolgreich und wurde seit der Veröffentlichung auf Youtube bereits mehr als 200.000 Mal angesehen.

Eine Fortsetzung des Erfolgs

Ein zweites Video, das die Werbeaktion abschliessend vervollständigt, wurde am 7. Januar veröffentlicht. Darin sieht man den Weihnachtsmann, wie er mit seiner Familie einen Sport- und Erholungsurlaub in Anzère geniesst und die Internetnutzer einlädt, am Samstag, den 12. Januar, kostenlos Ski zu fahren - unter der Bedingung, sich dabei als Weihnachtsmann zu verkleiden. Weihnachtsmannkostüme sind für nur 15 Franken an den Skiliften von Anzère erhältlich.

Stéphanie Borgeaud vom Fremdenverkehrsamt Anzère zeigt sich zufrieden: "Der Wintersportort Anzère blickt der Zukunft zuversichtlich entgegen und freut sich über den unerwarteten Erfolg dieser Werbeaktion in den sozialen Netzwerken. Anzère bedankt sich ausserdem bei seinem neuen Werbepartner, dem Weihnachtsmann, für seine tatkräftige Unterstützung, und freut sich darauf, am 12. Januar alle seine Doppelgänger für einen unvergesslichen Tag begrüssen zu dürfen."

