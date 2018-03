Care-Energy steigt ins Solargeschäft ein

Hamburg (ots) - Am heutigen Tag (11.01.2013) schlossen die Care-Energy und der Photovoltaikhersteller Sun Invention eine großangelegte Kooperation.

Care-Energy ist am Markt für ökologische Energieversorgung zu sozialverträglichen Preisen bekannt geworden und feierte kürzlich den 100.000sten Kunden. Der Care-Energy Tarif zur Versorgung mit Ökoenergie aus Strom beträgt bundesweit für Privatkunden 19,90 Cent/kWh und 6,99 Euro monatlichen Grundpreis und für Gewerbekunden 19,50 Cent/kWh und 7,99 Euro Grundpreis.

"Durch die heute geschlossene Kooperation wurde ein Meilenstein in der Energiewende mit dezentraler Energieproduktion geschaffen und wir haben dadurch sichergestellt, dass unsere Kunden langfristig mit unserem Tarif rechnen können", so Martin Richard Kristek nach der Kooperationsverhandlung.

Die bekannten Unsicherheitsfaktoren in Sachen Energiepreis Strom sind derzeit Preise für Primärenergieträger zur Stromproduktion, Netzdurchleitungsgebühren, Steuern und Abgaben

Alleine durch die Erhöhung der Netznutzungskosten und EEG-Abgaben im heurigen Jahr, stiegen die Strompreise in schwindelnde Höhen, obwohl der Börsenpreis für Strom nahezu unverändert zu Vorjahrespreis rangiert.

Zukünftig ist Care-Energy von diesen Risken befreit, denn Care-Energy setzt bei der Energieversorgung auf dezentrale Energieproduktion und das verbrauchernah installiert. Dies bedeutet, dass der produzierte Strom überhaupt nicht das öffentliche Netz berührt, sondern direkt vor Ort verbraucht wird.

Möglich macht dies ein von Sun Invention entwickeltes Photovoltaiksystem mit dem Namen "Plug & Save". Jedes Panel ist dabei mit integriertem Inverter, Batterie Speicher und Controller ausgestattet und wird einfach mittels Stecker in das vorhandene Hausnetz angeschlossen. Eine intelligente Steuerungselektronik übernimmt den Rest, sorgt für die Netzsynchronisierung und vor allem für die Sicherheit des Systems. Dabei kann das Photovoltaiksystem einfach und überall aufgestellt und montiert werden, ein mitgeliefertes Aufstell- und Montagesystem ermöglicht nahezu überall in Betrieb zu gehen. Ob im Garten, an der Hauswand, am Dach, auf die Terrasse hinters Fenster gestellt, sorgt das System für Stromproduktion direkt vor Ort.

Diese Art der Produktion von erneuerbarer Energie entlastet die öffentlichen Netze und sorgt für für eine langfristige Möglichkeit zur Tariffixierung unabhängig von Netzkosten, Steuern und Abgaben und vor allem Primärenergieträgerpreisen.

Kunden von Care-Energy müssen sich ein solches System nicht kaufen, sondern dieses wird für die Dauer des Energiedienstleistungsvertrages von Care-Energy bereitgestellt. Der Kunde zahlt einfach weiterhin seinen vereinbarten Tarif, wobei alle Verträge mit Care-Energy monatlich künd- und zahlbar sind.

"Langfristig ist es unser Ziel unsere Kunden zu 80% autark und unabhängig direkt vor Ort zu versorgen und mit diesem System gelingt uns das - gebt uns einfach ein Plätzchen an der Sonne", so Martin Kristek CEO von Care-Energy.

