EINLADUNG Presse-Foto-und Filmtermin: Inbetriebnahme 100.000ster Pelletkessel mit Bundesminister Nikolaus Berlakovich

Wien (OTS) - In nur 15 Jahren hat sich in Österreich eine umweltfreundliche Heiztechnologie mit enormer Innovationskraft etabliert. Österreichische Erzeuger von Pelletheizkesseln sind heute Weltmarktführer. Sowohl die Konsumenten als auch die Umwelt profitierten: Ein Haushalt kann seine Brennstoffkosten durch den Umstieg von Öl oder Gas auf Pellets halbieren und durch die Pelletheizungen wird in Österreich bereits 1 Million Tonnen CO2 eingespart. Bundesminister Nikolaus Berlakovich nimmt den 100.000sten Pelletheizkessel in Wien Neuwaldegg in Betrieb und bedankt sich bei der Branche für den enormen Beitrag zur Erfüllung der Klimaziele.

Inbetriebnahme 100.000ster Pelletkessel mit Bundesminister Nikolaus Berlakovich

Berlakovich



Dr. Christian Rakos

Geschäftsführer proPellets Austria



Datum: 16.1.2013, 09:45 - 10:15 Uhr



Ort:

Dr. Martin Englisch (Hauseigentümer 100.000ster

Pelletkessel)

Wildweg 4, 1170 Wien



