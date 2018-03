Misfit Shine auf der CES als Top 2-Gadget ausgezeichnet

Las Vegas (ots/PRNewswire) - Misfit Shine gewinnt auf der Verbraucherelektronik-Messe den zweiten Platz beim Wettbewerb "Last Gadget Standing". Das Gesundheitsprodukt war früher Ausreißer und Favorit in der Online-Abstimmung des Wettbewerbs. Trotz einer leidenschaftlichen Kampagne in den sozialen Medien und den meisten Seitenaufrufen musste Misfit den ersten Platz jedoch zu guter Letzt noch an Lenovo abtreten. Der Shine kam auch in der Live-Publikumsabstimmung der Veranstaltung auf den zweiten Platz, basierend auf der Stärke des Applauses.

(Foto: http://photos.prnewswire.com/prnh/20121114/SF13534)



Der Shine ist ein eleganter persönlicher Aktivitätsmonitor mit einer Reihe von Zubehör, mit dem er an den verschiedensten Stellen (Schuhe, Hose, BH, Handgelenk, Hals, Haar usw.) und bei jeder Gelegenheit (elegante Anlässe, Business, Freizeit, Schwimmen) getragen werden kann. Der Anwender tippt das Gerät einfach an, worauf ein Ring aus Licht erscheint, der ihm zeigt, wo er sich auf dem Weg zu seinem täglichen Aktivitätsziel befindet. Der im zeitlosen Design gehaltene Shine wird mittels Diamant aus einem massiven Block Flugzeug-Aluminium geschnitten und ist für eine extrem lange Lebenszeit konstruiert. Er arbeitet mit der Shine-App, mit der der Anwender seine Fitnessziele festlegt. Um den Shine zu synchronisieren, legt der Anwender ihn einfach auf sein Mobiltelefon; die Daten werden dann in Sekunden übertragen.

Der im Frühling 2013 lieferbare Shine hat auf Indiegogo bereits großes Aufsehen erregt und fast 700.000 $ von 7000 Förderern aus 64 Ländern zusammengebracht. CEO Sonny Vu sagte: "Es ermutigt uns sehr, dass die Leute den Shine mögen. Ich denke, dass wir ihn mit handwerklichem Geschick und Liebe zum Detail zu einem beispiellos eleganten Produkt gemacht haben, das viele Leute ansprechen wird."

Der Shine wird im Handel 99 $ kosten, Frühbucher können ihn jedoch noch bis zum 16. Januar zum Sonderpreis (69 $) auf Indiegogo vorbestellen: http://www.misfitwearables.com/shine



Misfit widmet sich der Entwicklung von optimal tragbaren Geräten für Konsumenten im Bereich Wellness und Fitness. Mit ihren Produkten möchte die Firma die Anwender inspirieren, aktiver zu werden. Misfit wurde 2011 von Sonny Vu mit John Sculley, früher CEO von Apple und Pepsi, und Sridhar Iyengar, Mitbegründer und CTO von AgaMatrix, gegründet und wird von Founders Fund und Khosla Ventures als Hauptinvestoren unterstützt. Weitere Investoren sind Norwest, OATV, Max Levchin und incTANK.

Bilder, Videos und Logos von Misfit-Produkten sind hier erhältlich:

www.misfitwearables.com/media

Copyright 2013 Misfit Wearables Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Medienkontakt: Sonny Vu

svu[at]misfitwearables[dot]com

Web site: http://www.misfitwearables.com/