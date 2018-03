"Kulturmontag" am 14. Jänner über die Golden-Globe-Verleihung und Klaus Maria Brandauer zu Gast im Studio

Weiters: Tim Burtons "Frankenweenie" und die Rückkehr des Italowestern

Martin Traxl führt am 14. Jänner 2013 ab 22.30 Uhr in ORF 2 durch einen "Kulturmontag", der diesmal über die Highlights der Golden-Globe-Verleihung in Beverly Hills und die Gewinner berichtet. Gast im Studio ist Schauspieler Klaus Maria Brandauer, selbst Golden-Globe-Preisträger und Oscar-nominiert, der in zwei neuen Filmen - "Der Fall Wilhelm Reich" im Kino und "Die Auslöschung" am 13. Februar in ORF 2 - brilliert. Ein weiterer Beitrag widmet sich Tim Burtons neuem Werk "Frankenweenie": Der "Kulturmontag" traf den Regisseur in London. Passend zur Oscar-Nominierung von Christoph Waltz steht um 23.30 Uhr die Dokumentation "Denn sie kennen kein Erbarmen - Der Italowestern" auf dem Programm - denn mit Quentin Tarantinos "Django Unchained" feiert dieses Genre ein Revival. "art.film" zeigt um 0.00 Uhr den Clint-Eastwood-Klassiker "Ein Fressen für die Geier" aus dem Jahr 1969.

Golden Globe und Oscar: Christoph Waltz und Michael Haneke nominiert

Für seine Rolle als SS-Judenjäger in Quentin Tarantinos "Inglourious Basterds" heimste Christoph Waltz einen Golden Globe und einen Oscar ein. Jetzt ist er als weit weniger bösartiger, aber umso komischerer Kopfgeldjäger in Tarantinos "Django Unchained" wieder für beides nominiert. Ebenso gute Chancen hat Michael Haneke, der vor drei Jahren den Golden Globe für "Das weiße Band" gewann, mit "Amour -Liebe" wieder einen Golden Globe nach Hause zu tragen und im Februar vielleicht gleich mehrere Oscars - in fünf Kategorien ist der Film nominiert. Der "Kulturmontag" ist in Beverly Hills dabei, wenn in der Nacht vom 13. auf den 14. Jänner die begehrten Golden-Globe-Trophäen vom Verband der Auslandspresse vergeben werden. Ausführlich vorgestellt werden "Django Unchained", der nächste Woche auch in Österreich Kinopremiere hat, und die Gewinner der Golden Globes in einer Zusammenfassung der glanzvollen Verleihung.

Klaus Maria Brandauer: Die großen Filmrollen des KMB

"Man mag ihn ganz, oder man mag ihn gar nicht" schrieb die "FAZ" über Klaus Maria Brandauer. Viele scheinen ihn jedenfalls ganz zu mögen:

Ein Golden Globe, eine Oscar-Nominierung, zwei Bambis - das sind nur die wichtigsten der zahlreichen Auszeichnungen, die zeigen, dass Brandauer ein international renommierter Künstler ist. In gleich zwei brandneuen Filmen beweist Brandauer seine Unverwechselbarkeit: In "Der Fall Wilhelm Reich" ist er der visionäre, aber unverstandene Psychoanalytiker im amerikanischen Exil, der mit Verbissenheit an seinem Organ-Akkumulator arbeitet. Im SWR/ORF-Drama "Die Auslöschung" - am 13. Februar in ORF 2 - ist er der dominante Ehemann von Martina Gedeck und übermächtige Vater von Birgit Minichmayr, der sich mit der Diagnose Alzheimer auseinandersetzen muss. Grund genug für den "Kulturmontag", die großen Filmrollen Brandauers Revue passieren zu lassen. Brandauer ist Live-Gast im Studio, stattet auch "Willkommen Österreich" am 15. Jänner in ORF eins einen Besuch ab und spricht am Sonntag, dem 13. Jänner, mit Claudia Stöckl im Ö3-"Frühstück bei mir" über Berufliches und Privates.

"Frankenweenie": Tim Burtons skurril-morbides Animations-Abenteuer

Ebenfalls nominiert für einen Golden Globe ist Meisterregisseur Tim Burton. Er verwirklichte sein langgehegtes Herzensprojekt - seinen Kurzfilm "Frankenweenie" endlich in Spielfilmlänge auf die große Leinwand zu bringen - und das in 3-D und klassisch schwarz-weiß gedrehter Stop-Motion-Technik. Die wunderbar schaurige und unglaublich komische Geschichte: Nachdem der junge Victor seinen geliebten Vierbeiner Sparky unerwartet verliert, holt er seinen besten Freund durch die Macht der Wissenschaft zurück ins Leben - mit einigen kleinen Besonderheiten. Er versucht seine selbst geschaffene Kreation zu Hause zu verstecken, doch Sparky bricht aus. Und bald erleben Victors Mitschüler, seine Lehrer und die gesamte Stadt die monströsen Auswirkungen seines Experiments. Der "Kulturmontag" hat Tim Burton in London getroffen und im Trickstudio beobachtet, wie aus weichem Plastilin Sparky und seine Freunde zum Leben erwachen.

"Denn sie kennen kein Erbarmen - Der Italowestern" (23.30 Uhr)

Der Italowestern feiert 2013 mit Quentin Tarantinos "Django Unchained" ein Revival. Christoph Waltz wurde für seine Rolle als süffisanter Dr. King Schultz für den Golden Globe nominiert. Die Kulturdokumentation am Montag untersucht den "Spaghettiwestern" in seiner Blütezeit der 60er und 70er Jahre. Antihelden persiflieren amerikanische Western-Motive wie Aufrichtigkeit, Ritterlichkeit. Neben vielen Filmausschnitten ist selten gezeigtes Archivmaterial zu sehen. Regie: Hans-Jürgen Panitz, Peter Dollinger.

Der "Kulturmontag" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar. "Denn sie kennen kein Erbarmen - Der Italowestern" steht als zeitnahe Servicewiederholung am Dienstag im Hauptabend auf dem Programm von ORF III Kultur und Information.

