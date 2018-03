Nachwuchs-Ski-Adler gesucht

Auf den Spuren von Schlierenzauer, Morgenstern und Co.

Salzburg (OTS) - Im Jänner 2013 unterstützt Lidl Österreich bereits zum sechsten Mal den "Goldi Talente Cup". Schirmherr und Initiator des Events ist, wie in den vergangenen Jahren, Andi Goldberger.

Der "Goldi Talente Cup" erfreut sich beim heimischen Nachwuchs höchster Beliebtheit. Als mehrfacher Weltcup-Gesamtsieger, Skiflugweltmeister und Gewinner der Vierschanzentournee ist Goldberger nach wie vor ein großes Idol für die Jugend. Unter seiner persönlichen Anleitung gibt es für die motivierten Kids zwischen sechs und zehn Jahren die einzigartige Möglichkeit, erste Bekanntschaften mit einer Skisprungschanze und damit gleich die ersten Sprungübungen zu machen. So schafft es Andreas Goldberger immer wieder, möglichst viele Kinder neu für den Skisprungsport zu begeistern.

Finale am 9. Februar 2013 in Wörgl

Los geht's am kommenden Sonntag, 13. Jänner 2013, um 11.00 Uhr auf der Kleinschanze in Höhnhart/OÖ, teilnahmeberechtigt sind Kinder aus ganz Österreich. Insgesamt fünf Vorrunden stehen in verschiedenen Bundesländern auf dem Programm, bevor es am 9. Februar zum großen Finale in Wörgl kommt. Bei den vergangenen fünf Auflagen des "Goldi Talente Cups" haben sich insgesamt schon mehr als 6.000 sprungbegeisterte Burschen und Mädels über die Schanzen gewagt, auch heuer werden wieder hunderte junge Talente erwartet.

Lidl Österreich fördert die regionalen Skisprungvereine Unterstützung bekommt Goldberger durch namhafte Skivereine, die in der Folge auch die Ausbildung der talentiertesten Kinder und Jugendlichen übernehmen werden. Die Vereine der Austragungsorte erhalten als Dankeschön für die Ausrichtung jeweils zehn Skisprungausrüstungen, die als Trainingsequipment dienen sollen. So kommt die Ausrüstung laufend zum Einsatz und die jungen Talente haben perfekte Trainingsbedingungen. Die mutigen Teilnehmer selbst erhalten neben einem persönlichen Foto mit Andi Goldberger und ihrer Startnummer eine Teilnahmeurkunde und tolle Warenpreise.

Individuelle Betreuung

Während der gesamten Veranstaltung wird natürlich Andi Goldberger höchstpersönlich anwesend sein, um die Skisprungstars von Morgen zu unterstützen und anzufeuern. Für das leibliche Wohl der kleinen und großen Kinder wird selbstverständlich ebenfalls gesorgt sein, Lidl Österreich stellt die kulinarische Verpflegung für alle Anwesenden zur Verfügung.

Weitere Infos rund um die Veranstaltung finden Sie auf www.lidl.at oder www.goldi-cup.at

Rückfragen & Kontakt:

Lidl Austria GmbH

Pressestelle: ikp Salzburg/Rainer Tschopp

Tel.: +43/(0)662/633 255-115

E-Mail: rainer.tschopp @ ikp.at