"Sport am Sonntag" live aus St. Anton

Am 13. Jänner um 18.00 Uhr in ORF eins

Wien (OTS) - Rainer Pariasek präsentiert "Sport am Sonntag" am 13. Jänner 2013 um 18.00 Uhr in ORF eins live aus der Ski-WM-Stadt 2001. Entsprechend Wintersport-lastig ist die Sendung.

Ski alpin: Marcel Hirscher live zu Gast

Nach dem Klassiker in Adelboden ist Österreichs Skistar live zu Gast.

Ski alpin: Speed-Spektakel in St. Anton

Die schnellen Damen am Arlberg und im Gespräch.

Ski-WM: Cool Carving

Der Jamaikaner Michael Williams auf dem Weg nach Schladming. Die Geschichte von Williams ist jeden Mittwoch um ca. 22.00 Uhr in der Dokusoap "Schladming - Die Weltmeisterstadt" in ORF eins zu sehen.

"Sport am Sonntag" ist auf der ORF-TVthek als Live-Stream und als Video-on-Demand abrufbar.

