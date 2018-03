Korrektur zu OTS0097 vom 11. Jänner 2013: "Mahlzeit Burgenland"

Prominente Gäste in der beliebten Mittagssendung von ORF-"Radio Burgenland"

Eisenstadt (OTS) - Aufgrund einer Terminänderung ist am Dienstag, dem 15. Jänner 2013, nicht Regisseurin Sabine Derflinger sondern Musiker Michael Hoffmann zu Gast in der Sendung "Mahlzeit Burgenland".

Korrigierte Fassung:

Der Präsident der burgenländischen Krebshilfe, Wilfried Horvath, ist Experte für Brust- und Darmkrebs. In Vorträgen informiert der Hobbybergsteiger über das Leben mit dieser Krankheit und die Wichtigkeit der Vorsorge. Der Südburgenländer ist am Montag, dem 14. Jänner 2013, in "Mahlzeit Burgenland" zu Gast.

Der blinde Musiker Michael Hoffmann aus Mönchhof begeistert mit Musik, die unter die Haut geht. Ins Jahr 2013 startet der Burgenländer mit einem neuen Album. Mit Moderatorin Silvia Scherleitner wird er am Dienstag, dem 15. Jänner 2013, über seine Musik plaudern.

