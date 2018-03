Das "Wenn die Musi spielt - Winter-Open-Air" am 12. Jänner live in ORF 2

Arnulf Praschs zehnjähriges "Winter Musi"-Jubiläum

Wien (OTS) - Am 12. Jänner 2013 ist Bad Kleinkirchheim wieder Treffpunkt der Stars der volkstümlichen Musik und des Schlagers - und zwar beim "Wenn die Musi spielt - Winter-Open-Air". Der ORF überträgt live ab 20.15 Uhr in ORF 2. "Auf unserer Bühne bei der Talstation der Kaiserburgbahn feiern wir heuer das Zehn-Jahr-Jubiläum der Winter-Musi", freut sich Präsentator Arnulf Prasch auf das Gipfeltreffen der Publikumslieblinge. Im Cockpit einer Pistenraupe auf dem Weg zur Showarena eröffnet er die Show, bei der DJ Ötzi, Petra Frey, Stefanie Hertel, die jungen Zillertaler, die Edlseer, die Schürzenjäger, die Original Südtiroler Spitzbuam, Wahnsinn's 3, das Trio Alpin, Dominik Ofner, die Zellberg Buam, die Ilztal Granaten, die Freddy Pfister Band, Steirerbluat, die Lauser, Sandra Ledermann, Aschenwald und Vera & die Oberkrainer für beste Unterhaltung sorgen. In Zuspielungen besucht Olympiasieger Fritz Strobl den Nachwuchs des Skiclubs Bad Kleinkirchheim, und die Jungen Zillertaler besuchen als Skigebiets-Tester den Katschberg an der Grenze zu Salzburg und die Gerlitzen hoch über der Draustadt Villach. Dabei probieren sie auch die unterschiedlichsten Wintersportgeräte aus.

Beste musikalische Unterhaltung - von DJ Ötzi bis Petra Frey

Für den nötigen musikalischen Schwung bei frostigen Temperaturen sorgen gleich zu Beginn die Original Südtiroler Spitzbuam, die Wahnsinn's 3 und das Trio Alpin, ehe Stimmungsgarant DJ Ötzi in der winterlichen Arena musikalisch so richtig einheizt. Weiter geht es mit den Ilztal Granaten, der Freddy Pfister Band, Steirerbluat und Aschenwald, dem Nachwuchs des legendären Erwin Aschenwald aus dem Zillertal, wo auch die Zellberg Buam zu Hause sind. Dominik Ofner aus der Steiermark sorgt ebenso für beste Stimmung wie Vera & die Oberkrainer aus Slowenien. Nicht fehlen dürfen auch "Stadlstern"-Gewinnerin Sandra Ledermann, die Schürzenjäger, die Edlseer und Stefanie Hertel.

Über ihre Konzertreise nach Amerika berichten die Lauser aus der Steiermark, gefolgt von Dancing-Queen Petra Frey, die auch in der kalten Jahreszeit heiße Rhythmen zu bieten hat. Das große Finale gestalten wieder alle Künstlerinnen und Künstler des Abends als "Mountain Family" mit der Hymne der "Musi", dem "Open-Air-Lied".

Das "Wenn die Musi spielt - Winter-Open-Air" wird am 12. Jänner live aus Bad Kleinkirchheim ab 20.15 in ORF 2 übertragen. Karten für die Veranstaltung gibt es beim Tourismusverband Bad Kleinkirchheim unter der Telefonnummer 04240/8212.

Das "Wenn die Musi spielt - Winter-Open-Air" ist außerdem auf der ORF-TVthek (tvthek.ORF.at) als Live-Stream und nach der Sendung sieben Tage lang als Video-on-Demand abrufbar.

Mit in Bad Kleinkirchheim dabei sind auch die Gewinner des ORF-insider-"Musi"-Gewinnspiels. Unter http://insider.ORF.at wurde im Vorfeld des Events ein VIP-Package - inklusive Übernachtung, Zutritt zum Backstagebereich und Meet and Greet mit den Stars der Show -verlost. Ein eigener Newsletter sowie ein Nachbericht runden das insider.ORF.at-Angebot ab.

