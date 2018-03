LHStv. Leitner informiert über einen Produktrückruf von

Kümmelbraten/Knoblauchspeck, geschnitten 100g, der Firma Weiser Wurstspezialitäten GmbH (Stastnik)

St. Pölten (OTS/NLK) - Konsumentenschutzreferent Landeshauptmann-Stellvertreter Dr. Sepp Leitner informiert über einen Produktrückruf der Firma Lidl: Lidl Österreich ruft einer Aussendung zufolge vorsorglich das Produkt Kümmelbraten/Knoblauchspeck geschnitten 100g von Weiser Wurstspezialitäten GmbH (Stastnik) zurück. Bei internen Qualitätskontrollen wurde laut der Aussendung ein erhöhter Wert an Listerien festgestellt.

Im Zuge interner Qualitätskontrollen bei oben genanntem Artikel des Herstellers Weiser Wurstspezialitäten GmbH (Stastnik) sei demnach ein erhöhter Wert an Listeria monocytogenes festgestellt worden. Lidl Österreich hat mit Bekanntwerden der Untersuchungsergebnisse umgehend die Behörden und den Lieferanten Weiser Wurstspezialitäten GmbH (Stastnik), 1230 Wien, Altmannsdorfer Straße 220, informiert. Im Sinne des vorsorglichen Verbraucherschutzes wurde sofort veranlasst, sämtliche Produktionschargen des betroffenen Artikels österreichweit aus dem Verkauf zu nehmen.

In der Aussendung empfiehlt Lidl Österreich allen Kunden, die den Artikel bereits gekauft haben, diesen in den Lidl-Filialen zurückzugegeben. Der Kaufpreis wird in diesem Fall selbstverständlich auch ohne Kaufbeleg rückerstattet. Diese Warnung besagt nicht, dass die Gefährdung von Lidl Österreich verursacht worden ist.

Bei Fragen zum Thema steht der Lidl-Österreich-Kundenservice unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800/500 810 von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr und am Samstag von 8 bis 17 Uhr zur Verfügung.

LHStv. Dr. Sepp Leitner appelliert an die KonsumentInnen, Nachschau zu halten, ob sie ein entsprechendes Produkt zuhause haben, und dieses keinesfalls zu verzehren.

Rückfragen & Kontakt:

Niederösterreichische Landesregierung

Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Pressedienst

Tel.: 02742/9005-12172

www.noe.gv.at/nlk